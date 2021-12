Kaum Potenzial für Diskussionen

Groß-Rohrheim. Breiten Raum nahmen im Sport- und Kulturausschuss in Groß-Rohrheim die Diskussionen um diverse Haushalte ein. Zunächst ging es um die evangelische Kindertagesstätte. Deren Träger, die evangelische Kirche, wünscht sich zunächst eine neue Vereinbarung bei der Abrechnung. Diese Vereinbarung sollte – unabhängig vom gemeinsam mit der Gemeinde geschlossenen Vertrag – noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. „Die Zuschüsse der evangelischen Kirche werden bis zum Jahr 2030 auf Null reduziert“, ergänzte Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung zur Thematik.

Stimmt die Gemeinde der neuen Berechnungsmethode zu, wird dies den Gemeindesäckel um jährlich 20 000 Euro mehr belasten. Daher stieß dieses Ansinnen der Kirchenverwaltung im Fachausschuss auch auf wenig Gegenliebe.

„Ein Vertrag wird von zwei Seiten unterzeichnet. Ich sehe nicht ein, dass wir das unkommentiert tun sollen. Wir müssen nicht alles akzeptieren“, war die Meinung der Ausschussvorsitzenden Svenja Banasiuk (BfGR), die zudem die Frage in den Raum stellte, was denn passiert, würde man nicht zustimmen. „Das hatten wir schon mal und letztlich haben wir dann doch nachgegeben“, meinte Bürgermeister Bersch.

Walter Öhlenschläger war der Ansicht, man sollte zuerst einen neuen Vertrag aushandeln und sich dann Gedanken über weitere Konsequenzen machen. „Vielleicht ergeben sich dann ja Synergieeffekte“, so Öhlenschläger, der noch ergänzte, dass man erst klare Verhältnisse schaffen muss und nicht vorher schon Zugeständnisse machen sollte.

Die neue Vereinbarung bei der Abrechnung wird natürlich auch Bestandteil des neuen Vertrages sein. „Unterzeichnen wir jetzt diese Vereinbarung, verschafft uns das etwas Luft. In Lampertheim und Bürstadt kam letztlich auch nichts anderes heraus. Die haben unterzeichnet“, ergänzte Klaus Menger. Bei der Abstimmung zur Thematik war das Ergebnis daher vorher schon klar: drei Neinstimmen und zwei Enthaltungen. Für den Stellenplan des Kita-Haushalts gab es ein klares Ja und für den Haushalt insgesamt gab es ebenfalls keine Zustimmung.

Zum Nachtragshaushalt gab es Informationen von Kämmerer Gerd Henning. Der erklärte noch einmal, weshalb es statt eines satten Minus nun doch ein Plus von 257 000 Euro gibt. Hauptgrund ist die neue Bewertung bei der Gewerbesteuer. Henning fügte noch an, dass 51 000 Euro in den Nachtragshaushalt gestellt und der aktuellen Baumaßnahme in der Allee zugeordnet wurden. „Somit sind wir sicher, dass diese Gelder nicht verfallen. Das Geld kann aber jederzeit für andere Maßnahmen umgeschichtet werden“, so Henning. Ohne Diskussion und einstimmig nickte der Ausschuss diese Empfehlung ab; ebenso dem Stellenplan und dem gesamten Nachtragshaushalt 2021.

Weniger Schlüsselzuweisungen

Ebenfalls ohne große Diskussion verliefen die Beratungen zum Haushalt 2022. Hier ergänzte der Kämmerer, dass 20 000 Euro für die Sanierung des Joseph Peter Audebert Wegs an Rückseite der evangelischen Kita eingestellt wurden. Außerdem erhält Groß-Rohrheim wegen des guten Ergebnisses in 2021 rund 123 000 Euro weniger bei den Schlüsselzuweisungen. Die SPD stellte im Zusammenhang mit dem neuen Haushalt den Antrag, 7500 Euro für neue Turngeräte einzustellen. Diese würden speziell für den Bürgerhallenanbau angeschafft. Die Sozialdemokraten erhoffen sich damit eine Entlastung der Belegung in der großen Bürgerhalle. Für den Antrag gab es eine klare Mehrheit. Dem neuen Haushalt sowie der Satzung stimmte der Ausschuss einstimmig zu.

Abschließend verteilte die Verwaltung an alle Ausschussmitglieder noch den Veranstaltungskalender für das kommende Jahr. Die einzelnen Daten werden demnächst auch auf der Homepage der Gemeinde zu lesen sein. Los geht’s in 2022 mit der Tannenbaum-Einsammel-Aktion der Jugendwehr (8. Januar) sowie dem beliebten Bosselturnier des Kerwevereins RARA. Die 16. Offene Ortsmeisterschaft ist am 28. Januar in der Bürgerhalle. Vorausgesetzt in Sachen Corona-Regeln gibt es bis dahin keine tiefgreifenden weiteren Auflagen, die solche Veranstaltungen vielleicht verbieten. Walter Öhlenschläger regte noch an, dass man den Maimarkt 2023 – im kommenden Jahr ist er am 21. und 22. Mai – doch wieder auf sein angestammtes Datum – eine Woche früher – verlegen sollte.

