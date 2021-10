Kartoffeln stehen im Mittelpunkt

Groß-Rohrheim. Auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt im Rathausinnenhof dreht sich am Freitag, 22. Oktober, ab 14 Uhr alles um die „tolle Knolle“. Das Einhäuser Obst- und Gemüsegeschäft wird verschiedene Kartoffelsorten zur Auswahl anbieten. Dazu gibt es ein breites Angebot an Äpfeln, Trauben und Kürbissen – eben alles, was der Herbst an Früchten für die Marktkunden zu bieten hat.

Die neu gegründete Partei LiGR – Leben in Groß-Rohrheim bietet den Kunden Kartoffelcremesuppe nach Großmutter Art. Die Suppe kann auf dem Bauernmarkt verzehrt werden. Wer ein entsprechendes Behältnis mitbringt, kann sie aber auch mit nach Hause nehmen.

Pfannkuchen im Angebot

Auf dem Bauernmarkt dreht sich alles um die Kartoffel. © Berno Nix

Das Weingut Vollmer rundet das Kartoffelangebot auf dem Wochenmarkt ab und backt frische Kartoffelpfannkuchen. Für die Süßmäulchen gibt es hierzu Apfelmus. Wer es lieber herzhaft mag, bekommt Knoblauchsoße dazu. Beim Weingut Vollmer gibt es Federweiße sowie rheinhessischen Weiß- und Rotwein oder auch Vollmers Prosecco zum Probieren. Familie Kübler bietet Tee-, Kräuter- und Gewürzmischungen an. Mit dabei ist die Metzgerei Volz vom Büttenhof, die Wurst und Fleisch aus eigener Anzucht und Schlachtung anbietet.

Termine für Kuchentheke frei

Das Team der Biebesheimer Landfrauen hat Torten und Kuchen gebacken. Dazugibt es frisch gekochten Kaffee. Im November sind noch Termine an der Kuchentheke frei. Wer den Kuchenverkauf auf dem Bauernmarkt übernehmen möchte, kann sich mit Christa Rupp unter der Telefonnummer 06245/5726 in Verbindung setzen. red

