Kartoffelfest in der Allee

Groß-Rohrheim. Um die „tolle Knolle“ dreht sich alles am Freitag, 21. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Bauernmarkt in der alten Lindenallee am Bahnhof in Groß-Rohrheim. Familie Biebes-heimer bietet eine große Auswahl an verschiedene Kartoffelsorten an. Am Marktstand gibt’s auch frisch gerollte Kartoffelknödel und ein saisonales Angebot an Äpfeln, Trauben und Gemüse aus der Region.

Die rheinhessische Winzerfamilie Vollmer aus Hohensülzen backt Kartoffelpfannkuchen, zudem gibt’s eine Kartoffelsuppe sowie Rot- und Weißweine. Das Team der Biebes-heimer Landfrauen backt am Freitag Torten und Kuchen für die Marktkunden. Familie Kübler bietet Tee-, Kräuter-, und Gewürzmischungen an – auch für Kartoffeln oder schon für die Weihnachtsbäckerei. Mit dabei ist auch die Metzgerei Volz vom Büttenhof mit Wurst und Fleisch aus eigener Anzucht und Schlachtung. Mediterrane Feinkost, allerlei Frischkäsezubereitungen und Fladenbrot sind ebenfalls zu finden.

Im November sind noch Termine an der Kuchentheke frei. Wer den Kuchenverkauf auf dem Bauernmarkt übernehmen möchte, kann sich bei Organisatorin Christa Rupp unter der Telefonnummer 06245/57 26 melden. red