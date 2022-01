Jugendliche stehen Bikepark skeptisch gegenüber

Groß-Rohrheim. Manchmal kann ein Geschenk auch eine Bürde sein. Dies bezieht sich auf die Zukunft des Sängerheims, das sich seit Jahresbeginn im Besitz der Gemeinde befindet. Da sich der Gesangverein Liederkranz den Unterhalt nicht mehr leisten konnte, hat er der Gemeinde das Gebäude geschenkt. Corona und sinkende Mitgliederzahlen hatten beinahe für die Auflösung des Vereins gesorgt.

In der Sitzung des Sport- und Kulturausschusses ging es nun um das Sängerheim und wer es nutzen könnte. Dazu hatte die Gemeinde im Auftrag der Kommunalpolitiker alle Vereine angeschrieben. „Der Rücklauf war doch recht dürftig“, resümierte Ausschussvorsitzende Svenja Banasiuk (BfGR). Der Kerweverein RARA, der Turnverein, der Handharmonikaclub sowie die Rohrheimer Blasmusik hatten als einzige Interesse bekundet. Die Blasmusik aber auch nur, falls ihr eigentlicher Übungsraum im Treff 21 mal belegt sein sollte. „Das ist recht bescheiden“, fand Banasiuk. „Lohnt es sich denn, dieses Gebäude vorzuhalten?“, fragte sie etwas provokativ in den Raum. Schließlich sei das Gebäude sanierungsbedürftig.

In der anschließenden Diskussion wurde klar, dass es Bedarf gibt, denn neben den vier genannten Vereinen wolle der Liederkranz dort weiterhin seine Singstunden abhalten. Zudem soll die Nutzung durch Vereine kostenlos sein. Lediglich Privatleute etwa für Feiern sollten etwas zahlen. Die Gemeinde wird noch mal bei der Volkshochschule fragen, ob sie das Gebäude für Kurse nutzen wolle. Letztlich kam der Fachausschuss zur Überzeugung abzuwarten, ob das Gebäude doch öfter in Anspruch genommen werde. Dem konnten alle zustimmen.

Jugendrat schaltet sich ein

Der neue Jugendrat zeigt sich interessiert und engagiert – insbesondere, wenn es um Themen die Jugend betreffend geht. Vielleicht erspart das dem Gemeindesäckel auch Geld.

Die Zukunft der ehemaligen Skateranlage sowie der geplante Bike-Park standen am Mittwochabend auf der Tagesordnung. Die Verwaltung hatte eine erste grobe Kostenschätzung zweier Planungsbüros präsentiert. Das Gelände vor dem Bürgerhallenanbau, zwischen Basketballfeld und evangelischer Kita, soll laut Planungen zu einem Bike-Park mit angrenzendem Parkplatz umgebaut werden – für 210 000 bis 260 000 Euro. Doch der anwesende Jugendrat äußerte sich dazu negativ bis skeptisch und bezweifelte, ob dies von der Jugend überhaupt gewünscht wird. Eine ähnliche Anlage etwa in Bürstadt werde kaum genutzt.

Der angrenzende Basketballplatz stand viel eher im Interesse der Jugendlichen. Sie wünschen sich noch zwei weitere Basketballkörbe. Aus dem Ausschuss kam hierzu noch der Vorschlag, Ballnetze zu installieren. Der Jugendrat will sich in sozialen Foren (vor allem Instagram) bei den Jugendlichen informieren, was sie sich auf dem Areal wünschen oder vorstellen können.

Walter Öhlenschläger (BfGR) regte an, die Planungen so lange zurückzustellen, bis der Peter-Audebert-Weg fertig saniert ist. Dem stimmte der Ausschuss einstimmig zu. Außerdem will man die Thematik noch einmal bei einem Vor-Ort-Termin beraten.

Bei den Anfragen gegen Ende der Sitzung bestätigte Bürgermeister Rainer Bersch auf Nachfrage, dass der Rasenfachmann Clemens Mehnert vor Weihnachten dem Groß-Rohrheimer Sportgelände einen kurzen Besuch abstattete. Und er wird dieser Tage noch einmal kommen, um eine Bodenprobe zu nehmen – auf dem Gelände, auf dem einmal der Winterrasenplatz realisiert werden soll.

Mehnert war wegen der starken Kritik aus dem Ausschuss von Planer Rolf Schepp als zweiter Fachmann hinzugezogen worden.