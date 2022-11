Jazzgrößen treffen sich

Groß-Rohrheim. Ein Konzert mit den zwei hochkarätigen Jazzmusikern John Stowell und Norbert Dömling ist am Sonntag, 27. November, in der evangelischen Kirche Groß-Rohrheim zu erleben. Beginn ist um 17 Uhr. Am Montag, 28. November, folgt dann ein Workshop von 15 bis 20 Uhr. Musikkiste-Chef Eberhard Petri verspricht „einen besonderen Leckerbissen für alle Jazz- und Musikfans“, wenn Jazzgitarrist John Stowell auf den Kontrabassisten Norbert Dömling trifft. Es ist die erste Begegnung der beiden.

John Stowell bildet seit den1970er Jahren ein Duo mit dem Bassisten David Friesen, mit dem er auch nach über 30 Jahren noch regelmäßig aufnimmt und weltweit tourt. Auch Norbert Dömling hat eine lange Geschichte im Zusammenspiel mit Gitarristen, etwa Toto Blanke und Birelli Lagrene. Nun also folgt das erste Zusammentreffen der beiden Jazz-Legenden in der Groß-Rohrheimer Kirche. Als Warm-Up spielt Flötist Ralf Keidel mit dem Gitarristen Eberhard Petri einige von Petris Kompositionen aus dem Bretagne-Zyklus.

Musizieren in kleinen Gruppen

John Stowell ist ein gefragter Dozent und gibt Workshops auf der ganzen Welt. Beim Workshop mit Norbert Dömling am Tag nach dem Konzert werden Jazzharmonik, einfache Improvisationskonzepte, Arpeggien, Rhythmik behandelt, und es wird über Jazzstandards improvisiert. Die Teilnehmer dürfen jede Menge Fragen und eigenes Material mitbringen. Der Workshop bei John Stowell ist für Gitarristen und alle Instrumentengruppen offen, zu Norbert Dömling dürfen E-Bassisten, Kontrabass-Spieler aber auch Spieler tiefer Blasinstrumente kommen.

Ab 19 Uhr treffen sich alle im Plenum und musizieren in kleinen Gruppen, so dass jeder Bassist auch mal mit John Stowell spielen und die Gruppe der Gitarristen und Instrumentalisten mit Norbert Dömling musizieren kann. Der Teilnehmerbeitrag im Jugendhaus der evangelischen Gemeinde, Speyerstraße 5, liegt bei 50 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an eberhard.petri@gmx.de möglich. red