Infos zum Ultranet

Groß-Rohrheim. Über die Ultranet-Leitung zwischen Marxheim und Biblis informiert die Firma Amprion am Dienstag, 5. April, zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Groß-Rohrheim. Um eine Anmeldung wird vorab online unter www.amprion.net/ultranet/infomobil gebeten. Amprion beantwortet als Übertragungsnetzbetreiber an seinem Infomobil Fragen zur geplanten Gleichstromverbindung.

Auf der rund 57 Kilometer langen Strecke könnten bestehende Strommasten mitgenutzt werden, teilt Amprion mit. Lediglich die Isolatoren eines Stromkreises würden angepasst und zusätzliche Leiterseile an den Masten ergänzt. Der Neubau oder die Erhöhung von Strommasten sei nicht erforderlich. Bevor Amprion das Planfeststellungsverfahren bei der Bundesnetzagentur beantragt und formelle Beteiligungsmöglichkeiten starten, stellt das Projektteam die Planungen vor. Vor Ort werde der Planungsstand erläutert. Die Gespräche finden mit begrenzter Teilnehmerzahl statt, es gilt die 3 G-Regel. Spontane Gäste müssen mit Wartezeiten rechnen. red