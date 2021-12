Hundewiese an der Grillhütte

Groß-Rohrheim. Eine überraschende Wende gab es beim Antrag der Fraktion Leben in Groß-Rohrheim (LiGR) für eine Hundewiese: In den Fachausschüssen gab es keine Mehrheit dafür, doch in der Gemeindevertretung erhielt der Antrag ein knappes, positives Votum. Die zahlreichen Enthaltungen in der SPD-Fraktion machten es möglich, dass das Vorhaben nun umgesetzt werden kann. Auf einem 750 Quadratmeter großen Areal an der Grillhütte soll die Hundewiese entstehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 12 000 Euro. Die Kostensenkung hatte die CDU dazu bewogen, dem Projekt zuzustimmen.

Ohne Gegenstimme verabschiedete das Parlament den Verwaltungsvorschlag über den nächsten Schritt beim Thema Winterrasenplatz. Hier hatte Planer Rolf Schepp im Ausschuss verlautbaren lassen, dass er die Hilfe eines weiteren Experten in Anspruch nimmt. Somit votierte die Gemeindevertretung einstimmig dafür, dass Rasensachverständiger Clemens Mehnert mit der Machbarkeitsprüfung zu einem Winterrasenplatz beauftragt wird. Dem Wunsch von Walter Öhlenschläger (BfGR), der den Zusatz einer Fristsetzung beantragt hatte, wurde entsprochen.

Auftrag für Energieberater

Ein Winterrasenplatz soll hier beim FC Alemannia entstehen. © mibu

Dem Grundsatzbeschluss für eine mögliche öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Viernheim konnte sich die Gemeindevertretung mehrheitlich anschließen. Viernheim bietet den Riedkommunen ein interkommunales Vergabezentrum für größere öffentliche Ausschreibungen an. Dies steht aber noch am Anfang und bedarf weiterer Beratungen. Zustimmung gab es für den BfGR-Antrag zur Aufstellung einer Bestandsliste gemeindeeigener Gebäude und Einrichtungen – insbesondere über deren Zustand, also Gebäudesubstanz und deren Sanierungsbedarf. Ein Energieberater soll beauftragt werden, der aufzeigt, wie und wo eine energetische Sanierung sinnvoll wäre. Diese Liste soll von der Verwaltung bis Ende des zweiten Quartals 2022 den Fraktionen vorliegen. „Ich finde das sinnvoll, aber es wird uns reichlich Geld kosten. Ich beantrage daher, 15 000 Euro in den Haushalt zu stellen“, schlug Kurt Kautzmann (CDU) vor. Dem wurde so entsprochen.

Neubürger bekommen, wenn sie dies wollen, im Rathaus eine Familienmappe. Sie enthält viele Informationen über die Gemeinde Groß-Rohrheim. Nach Ansicht der BfGR müsste diese dringend auf den neuesten Stand gebracht werden. „Das Ganze ist völlig aus der Zeit gefallen. Wer will so etwas heute noch in Papierform?“ merkte Dieter Engert (LiGR) an. Auch Bürgermeister Rainer Bersch gab zu bedenken, dass man ja eigentlich weg kommen will vom Papier. Es gebe schließlich eine Homepage, die viel einfacher aktualisiert werden kann. Der Antrag wurde schließlich mit der Stimmenmehrheit von BfGR und SPD angenommen; LiGR und CDU waren dagegen.

