Henzel bleibt Chef des Parlaments in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim. Groß-Rohrheim. Die konstituierende Sitzung des Groß-Rohrheimer Gemeindeparlaments verlief ruhig und ohne besondere Ereignisse. Selbst bei den jeweiligen Wahlen gab es keine Überraschungen. Sie wurden alle einstimmig entschieden. Geheim war lediglich die Wahl mit den Vorschlägen für die Mitglieder zum neuen Gemeindevorstand - jenes Gremium, das in etwa dem Magistrat einer Stadt entspricht. Nach dessen Wahl wurden deren Mitglieder feierlich in ihr Amt eingeführt.

AdUnit urban-intext1

Torsten Henzel © mibu

„Wie Sie alle wissen, war das diesmal ein Wahlkampf unter extremen Bedingungen“, eröffnete Bürgermeister Rainer Bersch die erste Sitzung der neuen Legislaturperiode in der Bürgerhalle. Bersch bedankte sich bei allen Beteiligten und hier insbesondere bei Wahlleiter Klaus Menger. Nach der Feststellung des ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung, wurde Hans Georg Hofmann (CDU) ans Mikrofon gebeten. Er übernahm die Wahl des Gemeindevertretervorstehers. Hier gab es nur einen Vorschlag: Torsten Henzel (SPD) wurde einstimmig wieder in das Amt eingeführt, das er bereits vor den Wahlen ausgeübt hatte.

Nach dieser öffentlichen Wahl wurde anschließend geheim über die Vorschläge der Stellvertreter abgestimmt. Erster Stellvertreter für Torsten Henzel ist Horst Menger (SPD). Es folgen Walter Öhlenschläger (BfGR) und Dieter Engert (LiGR). Im Anschluss an diese Wahl bedankte sich Wahlleiter Klaus Menger bei allen ehrenamtlichen Wahlhelfern, den Mitgliedern vom Wahlausschuss sowie den Wahlvorständen für ihre Arbeit. Menger, der die Gültigkeit der Kommunalwahl und des Wahlergebnisses noch einmal bestätigte, war von der Versammlung zuvor als Schriftführer der Sitzungen des Gemeindeparlaments gewählt worden; Steffen Linert ist sein Stellvertreter.

Ein wenig festlich und würdevoll wurde es bei der offiziellen Amtseinführung der neuen Mitglieder des Gemeindevorstands. Diese waren zuvor in geheimer Wahl vom Gemeindeparlament bestimmt worden. Mitglieder des Gremiums sind Peter Hess und Dr. Bernd Löwenhaupt (beide SPD), Doris Öhlenschläger (BfGR), Frank Meister (LiGR). Die CDU ist in diesem Gremium nicht mehr vertreten. Für Hess und Löwenhaupt, zwei gewählte Parlamentarier, wurden somit zwei Plätze in der SPD-Fraktion frei. Als Nachrücker nahmen Jens Frahry und Thorsten Stasiak deren Plätze ein.

AdUnit urban-intext2

Zur Amtseinführung, bei der sich alle Anwesenden von ihren Plätzen erhoben, gab es für den neuen Gemeindevorstand jeweils eine Urkunde, die Bürgermeister Bersch laut verlas. Dann musste jeder der ehrenamtlichen Beamten auf Zeit den Treueeid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik leisten.

Einig war sich das neue Parlament darin, dass die Zahl der Ausschussmitglieder bei fünf Personen belassen wird. Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich nun wie folgt zusammen: Horst Menger, Thomas Baumann, Walter Öhlenschläger, Matthias Dobry und Ludwig Klodtka. Der Bauausschuss besteht aus folgenden Personen: Jutta Preißinger, Jens Frahry, Markus Schiller, Ella Bersch und Kurt Kautzmann. Im Sport- und Kulturausschuss sind Stefan Hess, Thorsten Stasiak, Svenja Banasiuk, Heike Kiefer-Bersch sowie Hans-Georg Hofmann vertreten.

AdUnit urban-intext3

Führung der Fraktionen

AdUnit urban-intext4

Abschließend verkündete der Gemeindevertretervorsteher noch die Namen der Fraktionsvorsitzenden. Die Sozialdemokraten führt Horst Menger an, Chef der Christdemokraten bleibt Kurt Kautzmann. Walter Öhlenschläger ist weiterhin Fraktionsvorsitzender der Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR). Ein bekanntes Gesicht - einst Frontmann bei der SPD im Gemeindeparlament - führt nun die neue Fraktion Leben in Groß-Rohrheim (LiGR): Dieter Engert. Die nächste Sitzung der Rohrheimer Gemeindevertretung findet am Mittwoch, 19. Mai, ab 20 Uhr in der Jahnhalle statt.