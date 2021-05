Heftiger Streit um Ruftaxi und Packstation in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim. In der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung zeichnen sich neue Modelle der Zusammenarbeit ab. SPD und Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) votierten häufig gemeinsam. CDU und Leben für Groß-Rohrheim (LiGR) bezogen häufig die Gegenposition. Und es ging verbal richtig zur Sache.

Der erste Antrag der LiGR befasste sich mit dem Thema Live-Streaming von Sitzungen der politischen Gremien. Würden diese live im Internet übertragen, erklärte Heike Kiefer-Bersch, könne man mehr Bürger erreichen und erreiche so die vielfach propagierte Offenheit. „Im Prinzip ist das eine gute Sache, doch uns stellen sich noch viele Fragen. Etwa danach, wer gezeigt wird. Nur der aktuelle Redner? Und benötigen wir hierzu eigens einen Kameramann? Das kostet Geld“, sagte Walter Öhlenschläger (BfGR). Er beantragte, das Thema in den Fachausschuss zu verweisen, was alle befürworteten.

Einstimmig votierte das Gemeindeparlament für den Prüfantrag der SPD auf Einrichtung eines Waldkindergartens. „Wir bekommen ein Neubaugebiet. Da wird dieses Projekt vielleicht notwendig sein“, begründete Horst Menger den Antrag seiner Fraktion. Allerdings sei ein Waldkindergarten nur etwas für Kinder ab drei Jahren, wie Ella Bersch von der LiGR anfügte. Dem Antrag wurde einstimmig entsprochen.

Wunsch nach Hotspots abgelehnt

Kontrovers wurde es beim Antrag der LiGR, die sich wünscht, dass sich Groß-Rohrheim am Landesprogramm „digitale Dorflinde“ beteiligt. Vom Land Hessen gibt es für die Einrichtung von W-Lan-Hotspots bis zu 20 000 Euro Zuschuss. Das Projekt laufe sehr erfolgreich. „Was passt besser zur Lindenhofschule und einer Lindenallee, als dieses Förderprogramm?“, so Kiefer-Bersch.

Doch dafür bekam sie Gegenwind: „Wir haben genug Hotspots. Was Groß-Rohrheim braucht, ist schnelles Internet und Glasfaserausbau“, erklärte Öhlenschläger. Er stellte einen konkurrierenden Antrag: Groß-Rohrheim solle sich für den schnellen Glasfaserausbau starkmachen. „Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Sie vergleichen Äpfel mit Birnen“, erwiderte Dieter Engert (LiGR). Der BfGR-Antrag wurde mit sechs Ja-, acht Neinstimmen und drei Enthaltungen abgelehnt. „Ich verstehe den Nutzen des Ganzen nicht“, sagte anschließend Jens Frahry (SPD). „Wir brauchen noch dringend einen Hotspot für die Allee“, fügte Kurt Kautzmann (CDU) an. Mit den Stimmen von SPD und BfGR wurde der Antrag abgelehnt.

SPD und BfGR stimmten auch mehrheitlich gegen eine Packstation von DHL - einem Wunsch der LiGR. Diese sei 24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar, so die Begründung. Doch SPD und BfGR sehen dadurch die Poststelle bedroht, die gerade von älteren Menschen genutzte werde. Kostenlos sei diese auch nicht, weil sie einen Stromanschluss sowie ein Fundament benötige. „Unsere sogenannte Poststelle ist gar keine, sondern lediglich ein Kiosk mit Post-Angeboten“, verteidigte Engert den LiGR-Antrag.

Besonders heftig wurde die Diskussion beim Antrag der BfGR, die gerne eine Ruftaxi-Verbindung mit fünf Fahrten an Werktagen nach Einhausen eingerichtet hätte. Es geht darum, dass Eltern von fünf Groß-Rohrheimer Schülern ihre Kinder nach den Sommerferien nach Lorsch schicken möchten, da die Gernsheimer Realschule voll sei. Die Alternativen in Lampertheim, Heppenheim oder Bürstadt - alle besser erreichbar als Lorsch - ließ Öhlenschläger nicht gelten, bezeichnete die Erich Kästner-Schule in Bürstadt sogar als „Moloch mit 1000 Schülern und mehr“, was die LiGR heftig fand.

Strittig und ungeklärt blieb die Frage nach den Kosten und der Umsetzung des Ruftaxis. Während Öhlenschläger sich auf den Kreisbeigeordneten Karsten Krug berief, der dies für realisierbar halte, bekam die LiGR eine andere Auskunft: „Der Verkehrsverbund sagt hierzu ganz klar nein.“ Mehrheitlich abgelehnt wurde der Vorschlag, das Thema in den Fachausschuss zu vertagen. Der Prüfantrag wurde mit Stimmen von BfGR und SPD angenommen.

SPD und BfGR wünschen sich die Gründung eines Ältestenrates, um Themen nichtöffentlich besprechen zu können. LiGR und CDU stimmten dagegen. Die CDU beantragte noch, dass der Müll am Gemeindesee auf Kosten der Gemeinde entsorgt wird. „Das ist Sache von Omlor. Die haben alles umzäunt. Das geht uns nichts mehr an“, begründete Horst Menger (SPD) die Ablehnung.