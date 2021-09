Gutachter sieht große Hürden für eine Badestelle

Groß-Rohrheim. Bei der Sitzung des Groß-Rohrheimer Haupt- und Finanzausschusses war es mucksmäuschenstill. Alle versuchten, dem Gutachter zuzuhören, der per Video zugeschaltet war. Doch die Internetverbindung war so schlecht, dass das Gespräch abgebrochen und per Handy weitergeführt werden musste. Dennoch waren die Aussagen von Carsten Sonnenberg klar und deutlich zu vernehmen. Damit wurde klar, dass es kaum Interpretations-Spielräume in seinem Gutachten gibt, wie vor allem von SPD und BfGR angenommen. Den Vorschlag für die Videokonferenz hatte Bürgermeister Rainer Bersch gemacht, um strittige Punkte abzuklären.

Sonnenberg hat sich auf das Thema Bäder und Naturbäder spezialisiert. „Nach all meinen Erfahrungen, auch bei Gerichtsterminen, hat sich eines gezeigt: Es ist immer sinnvoll, wenn man sich an die vorgegeben DIN-Richtlinien hält.“ Das gelte vor allem im Haftungs- sowie im Strafrecht, machte der Jurist deutlich.

Aktuell ist das Baden im Kiessee verboten, das Areal komplett eingezäunt. „Sie möchten jedoch gern, dass an einem ganz bestimmten Teil das Baden wieder erlaubt wird und dort eine sogenannte Badestelle entsteht“, fasste der Gutachter zusammen. Das Problem sei, dass die Rechtsnorm genau vorschreibe, wie eine solche Badestelle auszusehen habe. Und unter den aktuellen Bedingungen könne diese nicht realisiert werden. Zum einen müsse auch das Areal außenrum sicher sein. „Sie können eine Badestelle nur dann einrichten, wenn dort keinerlei Risiken bestehen.“ Es bestehe allerdings ein hohes Gefahrenpotenzial, dass unbefestigter Untergrund im Wasser oder am Ufer wegrutschen könne.

Gewisses Risiko bleibt

Ein weiteres Thema ist und bleibt die Haftung. Grundsätzlich wäre die Öffnung einer bestimmten Badestelle möglich, doch hier bedürfe es einer genauen Prüfung durch einen Gutachter, also durch ein Ingenieurbüro oder einen Geologen. Damit kämen Kosten auf die Gemeinde zu. „Solange Sie dies nicht gemacht haben, rate ich dringend von einer Lockerung des Badeverbots ab.“

Aktuell befindet sich in der Nähe der möglichen Badestelle an der Wiese der Sandeinlauf des Omlor-Kieswerks. Der müsste zuallererst – natürlich mit Zustimmung der Betreiber – verlegt werden. Und dann müsse auch erst das Regierungspräsidium (RP) entscheiden. Das könne sich aber hinziehen.

Mehrere Fragen drehten sich in der anschließenden Diskussion vor allem um die Haftungsfrage. „Ich habe im Internet gelesen, dass das Land Brandenburg die Bürgermeister und Kommunen von einer solchen Haftung befreit hat“, stellte Thomas Baumann (SPD) in den Raum. „Ich kenne Gutachten und Gesetz“, antwortete Sonnenberg. „Dieses öffentliche-rechtliche Landesgesetz ändert nichts am Zivil- und Strafrecht. Es ist also nutzlos“, stellte er fest.

Man könne ein Haftungsrisiko nie komplett ausschließen, sondern lediglich minimieren. Das würden Richter auch anerkennen. „Kinder machen manchmal Dinge, die ein Erwachsener eben nicht macht“, so der Gutachter. „Macht eine Kommune alles richtig und erfüllt die vorgeschriebene DIN-Norm, dann wird lediglich die Haftungsquote geringer.“

Existiert ein offizielles Badeverbot und ein Jugendlicher kommt zu Tode, liege ein Eigenverschulden vor. Sollte eine Badestelle eingerichtet werden dürfen, dann müsste jeweils vor Beginn jeder Badesaison und auch zwischendurch immer wieder Gewässer und Strand kontrolliert werden, riet der Gutachter abschließend dem Ausschuss.

Ein Antrag dazu ist bereits gestellt. Nun wartet Groß-Rohrheim auf die Antwort vom RP. Daher gab es zunächst keine Abstimmung.