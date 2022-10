Großes Minus bei Steuereinnahmen

Groß-Rohrheim. Sachlich verlief die jüngste Sitzung des Groß-Rohrheimer Haupt- und Finanzausschuss am vergangenen Donnerstag. Die Prüfberichte zur Jahresrechnung 2020 sowie 2021 wurden zur Kenntnis genommen, und der Entlastung des Gemeindevorstandes wurde zugestimmt. Unterschiedliche Meinungen gab es aber zum Waldwirtschaftsplan 2023. Dieser weist ein Defizit von 6000 Euro auf, erklärte Hauptamtsleiter Klaus Menger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Forstamtsleiter Ralf Schepp hatte schon im Bauausschuss erklärt, dass beim Holzverkauf wegen der schlechten Qualität kaum ein Gewinn erzielt werde. Hinzu kämen Wegebaukosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen als teure Ausgaben. „Wir werden am 31. Oktober zur Gemeinderatssitzung einen Antrag stellen. Vielleicht gibt es ja eine Lösung im Zusammenhang mit unserem Wunsch nach einer Teilstilllegung des Waldes. Dies würde die Ausgaben erheblich verringern“, kündigte Ausschussvorsitzender Walter Öhlenschläger (BfGR) an. Am Ende wurde bei zwei Ja-, einer Neinstimme sowie zwei Enthaltungen der Waldwirtschaftsplan ans Gemeindeparlament empfohlen.

Rückgang so nicht absehbar

Keine positiven Zahlen legte auch Kämmerer Gerd Henning vor. Der Nachtragshaushalt 2021 schließe vermutlich mit einem Minus von 530 000 Euro ab. „Das Problem sind diesmal nicht die Ausgaben, sondern vor allem die stark rückläufigen Einnahmen“, sagte Henning. Bei der Gewerbesteuer gebe es einen erheblichen Rückgang, der zu Jahresbeginn nicht abzusehen gewesen sei. Das Gleiche gilt für die Einkommensteuer, insbesondere im dritten Quartal. Henning erwartet ein Minus von mindestens 250 000 Euro. Nach kurzer Diskussion gab es letztlich eine jeweils knappe Empfehlung aus dem Ausschuss.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauausschuss Hälfte der Jungpflanzen vertrocknet Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauausschuss Brachfläche erhitzt Gemüter Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Pädagogische Angebote weiterentwickelt Mehr erfahren

Eine endgültige Entscheidung zum Nachtragshaushalt trifft die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Montag, 31. Oktober. Der Investitions- und der Stellenplan wurden mit nur einer Ja-Stimme und vier Enthaltungen empfohlen. Auch für den Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan gab es lediglich eine Ja-Stimme von der LiGR bei vier Enthaltungen. Die Erschließungsbeitragssatzung befürwortete der Ausschuss. Die alte sei 30 Jahre alt. „Hier mussten wir redaktionelle Anpassungen vornehmen, die der aktuellen Rechtsprechung entsprechen“, erklärte Menger von der Verwaltung.

„Das hatten wir lange nicht mehr, dass der Haushaltsplan der evangelischen Kita so früh vorliegt“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch. Darin gebe es nichts zu beanstanden, somit stimmten alle Ausschussmitglieder dafür. Zum Thema Waldkindergarten (Antrag der SPD) erklärte Bersch, auch die evangelische Kita habe hierzu ein Konzept vorgelegt – allerdings nur dem Gemeindevorstand. „Wir können hierüber nichts sagen oder entscheiden, wenn wir dieses Konzept nicht kennen“, fügte Horst Menger (SPD) an. Daher soll das Thema im Fachausschuss auf die Tagesordnung. mibu