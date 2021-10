Große Freude an Live-Momenten

Groß-Rohrheim. Ein fröhliches Wiedersehen gab es bei der Offenen Bühne im Saal des Restaurants „Zorbas“. Nach langer Pandemie-Pause kehrte die beliebte Veranstaltung des Vereins „Musikkiste“ wieder an ihren angestammten Platz zurück. Und unter Beachtung der bekannten 3-G-Regel war das Musik Event fast „ausverkauft“.

Drei Auftritte kündigte Eberhard Petri in der Begrüßung an. Dazu machte er auch noch Mitteilungen zu weiteren Veranstaltungen: So wird fürs kommende Jahr der „Gitarrenzauber“ gleich an zwei Abenden vorbereitet, ferner wird auch wieder die Jazz-Nacht in der evangelischen Kirche stattfinden.

Dann hieß es „Bühne frei“ für die 17-jährige Jessina Bollinger aus Lampertheim. Sie hatte sich für ihren Auftritt bekannte internationale Schlager ausgesucht, denen sie eine ganz individuelle Gesangsnote gab. Die etwas angejahrten Melodien bekamen so einen frischen Klang, vom Publikum mit kräftigem Beifall und zum Schluss auch noch mit Zugabewünschen honoriert.

Jazz-Standards und eigene Songs brachten Bernhard Gerke (Tenorsaxophon) und Ronald Geist (Gitarre, Synthesizer, Gesang), die unter dem Bandnamen „Jazz Hats“ auftraten, und zauberten damit ein fröhliches Lächeln auf die Gesichter des Publikums. Teils waren das erheiternde Klänge elektronischer Herkunft, teils urkomische Textpassagen. So sang Ronald Geist von der „gestohlenen Zeit“ – „Stolen Moments“ – oder erzählte vom Kater Anton und von „Fat Fredy“. Beiden Musikern, die schon öfter einmal auf der Offenen Bühne gestanden hatten, war der Spaß anzumerken, dass sie nach langer Pandemie-Pause wieder auftreten konnten. Und dem Vernehmen nach wollen sie auch in größerer Besetzung wieder kommen.

Ebenfalls alte Bekannte waren „Polly“ (Maike Gaul) und „Captain Jamie“ (Markus Schmitt), die Trink-, Kneipen- und Seefahrerlieder zum Zuhören und auch Mitsingen im Programm hatten. Damit sind sie auch wieder zünftig gewandet als Marketenderin und Freibeuter auf Mittelaltermärkten und ähnlichen fantasievollen Veranstaltungen unterwegs. Und auch auf der Offenen Bühne kamen sie mit den kurzweiligen Liedern, begleitet auf der Ukulele, sehr gut an. Da gab es zum Schluss auf die Zugabe-Rufe noch das schottische Volkslied „Loch Lomond“, von den Gästen gern mitgesummt und -gesungen.