Groß-Rohrheim. „Sie sind in Freud und Leid für die Menschen da gewesen“, sagte Stephan Arras, Propst für den Bereich Starkenburg, anlässlich der Verabschiedung von Pfarrer Martin Müller in Groß-Rohrheim. Die Zeremonie im Rahmen des Gottesdienstes erfolgte zum Ersten Advent - und damit an jenem Feiertag, an dem die evangelische Kirche vor drei Jahren wieder genutzt werden konnte.

