Groß-Rohrheimer Grundschule feiert Abschluss der AGs

Groß-Rohrheim. Gleich doppelten Grund zum Feiern gab es am Freitagnachmittag in der Groß-Rohrheimer Lindenhofschule: Die Grundschule – derzeit noch im Schüco-Gebäude ausgelagert – feierte ein Frühlingsfest und wurde zudem noch beschenkt.

Beim Fest wurden die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften präsentiert. Immer zwischen Weihnachts- und Osterferien finden AGs außerhalb des Unterrichts statt – jeweils zusätzlich zu den von der Schule angebotenen Arbeitsgemeinschaften. Diese außerschulischen AGs werden von Eltern angeboten. Weil das alles andere als selbstverständlich ist, zeigte sich Schulleiterin Christiane Ritzert in ihrer Begrüßungsrede wieder sehr erfreut und dankbar. Das Zusatzangebot von und mit den Eltern gibt es seit 2015, während der Pandemie gab es eine Zwangspause. „Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Kindern dieses Angebot zu machen“, sagte Ritzert. Das gesamte Lehrerkollegium finde dieses Engagement „ganz toll“.

Sport, Kunst und Wissenschaft

Zu den in diesem Jahr neun AGs zählten unter anderem ein Laufangebot und das Basteln von so genannten Sonnenfängern. Das sind kleine Kunstwerke aus Plastikkügelchen, die man aufhängen kann. Eine AG beschäftigte sich mit dem Thema „Was man alles aus einem TetraPak machen kann?“, und dann gab es noch gleich zwei Fotos AGs. Die eine zeigte den Ort Groß-Rohrheim aus Kinderaugen, die andere beschäftigte sich mit Vergangenheit und Gegenwart. Wie hat Rohrheim einst ausgesehen und wie heute? In der AG unter dem Titel „Experimente mit Haushaltsmitteln“ erhielten 16 kleine Nachwuchsforscher und -forscherinnen anhand praktischer Beispiele erste Einblicke in Physik und Chemie. So erfuhren die Kinder etwa, dass es gefährlich sein kann, bestimmte Reinigungsmittel miteinander zu mischen. Und die Gruppe lernte, wie man sich einen Feuerlöscher selbst basteln kann.

Freude über Spende

Auf Tischen sowie an Schautafeln und Fotowänden wurden die Ergebnisse der einzelnen AGs dokumentiert. Eine Gruppe präsentierte ihr Projekt noch einmal live: Die „Yummies“ – ein gesundes Mischgetränk unter anderem aus Joghurt – wurde vor Ort zubereitet. Ein weiteres Team backte Waffeln.

Und dann gab es ja noch etwas zu feiern: Die Organisatoren des Frühjahrs-Kinderkleiderbasars waren ebenfalls in die Schule gekommen. Sie überreichten den Erlös aus der Veranstaltung Mitte März – zuerst an die Kommunale Kita und dann an den Schulförderverein der Lindenhofschule. Beide erhielten jeweils 515 Euro. Der Rohrheimer Kindergarten wird das Geld eventuell für einen Ausflug mit allen Kindern verwenden. Der Schulförderverein nutzt die Spende, um neue Werkbänke anzuschaffen. mibu