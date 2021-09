Groß-Rohrheim will Bike-Park für Jugendliche anlegen

Groß-Rohrheim. Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Sport-, Kultur- und Jugendfragen stand das Festplatz-Areal an der Bürgerhalle. In ruhiger und sachlicher Diskussion wurde über einen Antrag der BfGR diskutiert. Das Basketballfeld soll in etwa so in seiner Form bleiben, auch die etwa 75 Parkplätze sollen erhalten bleiben. Geht es nach den Freien Wählern, und auch den anderen Fraktionen, könnte hinter den Parkplätzen eine neue Skater-Anlage für Jugendliche entstehen: Konkret soll es eine Dirt-Bike Anlage werden - wie sie derzeit bei Jugendlichen beliebt ist. Diese wollen ihre Strecke, die sie dann mit speziellen Fahrrädern befahren, sogar zum Teil selbst formen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Parcours geht sprichwörtlich über Stock und Stein: Hügel, Hindernisse, Steigungen, Wellen und vieles mehr soll es geben. Dafür müsse die Strecke aus Sand, Erde oder Kies bestehen. Diese Frage muss noch geklärt werden und auch, ob der Untergrund zuvor bearbeitet werden muss. Kurt Kautzmann (CDU) warf mehrfach ein, man könne den Aushub, der bei der Neugestaltung des Winterrasenplatzes nebenan entsteht, dafür verwenden, um Kosten zu sparen. „Wir wissen doch noch gar nicht, wie viel Aushub da entsteht und, ob der überhaupt dafür Verwendung finden kann“, erwiderte Svenja Banasiuk (BfGR).

Im Dirt-Park sind große Sprünge möglich – wie hier in Bürstadt. © Berno Nix

Die Skater-, BMX- oder Dirt-Bike-Strecke soll etwa die Größe von zehn auf 50 Metern haben. Die Verwaltung werde nun die Kosten für den Bau ermitteln. Als Alternative komme eine Strecke aus speziell vorgefertigten Kunststoffbahnen in Frage. Zudem sollen auf dem Parkplatz kleine Hecken gepflanzt werden, als Trennung zwischen jeweils fünf oder sechs Parkplätzen, sowie Rasengittersteine verlegt werden. Dafür gab es eine klare Mehrheit.

Beim Maimarkt geht’s noch um die Gestaltung des Rahmenprogramms. Dazu gab es im Vorfeld schon Vorschläge, über die der Ausschuss diskutierte. Neben dem Spielmobil sollen eine Hüpfburg und Kinderschminken das Angebot für die jüngeren Besucher abrunden. Des Weiteren ist eine Fahrradcodierung mit der Polizei geplant, und das Repair-Café Bergstraße wird gebeten, sich zu beteiligen. Im Gespräch sind ferner eine Modenschau, die Ausstellung alter Traktoren und das beliebte Bobby-Car-Rennen sowie der Stadtlauf des TV. In der Diskussion war auch eine zweite, kleinere Bühne, auf der Musik der leiseren Töne angeboten werden könnte. Dies soll aber erst noch im Maimarkt-Gremium beraten werden. Deren Mitglieder treffen sich am Mittwoch, 6. Oktober.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch einmal wird versucht, einen Jugendrat für Groß-Rohrheim ins Leben zu rufen. Dazu werden jetzt 334 Jugendliche persönlich angeschrieben, erklärte Steffen Linert von der Verwaltung. Die wichtige erste Versammlung, in der das Gremium gewählt werden soll, steht am 30. September, ab 17.30 Uhr in der Rathausscheune an. mibu