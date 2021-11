Groß-Rohrheim hat neuen Jugendrat

Groß-Rohrheim. Vielleicht tritt sie ja demnächst auch mal in die Fußstapfen ihres Vaters Horst, der ja für seine Partei schon seit Längerem als Kommunalpolitiker in den verschiedenen Gremien der Gemeinde tätig ist. Die Rede ist von Tamara Menger. Die 14-Jährige wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Groß-Rohrheimer Jugendrats gewählt. Ihr stehen Maila Rittler und Julia Jährling als Stellvertreterinnen zur Seite. Auch diese beiden wurden einstimmig gewählt.

Justus Olf, einziges männliches Mitglied im neuen Gremium, übernimmt das Amt des Schriftführers. Damit war die kurze, aber wichtige konstituierende Sitzung des Rohrheimer Jugendrats schon fast zu Ende. Bürgermeister Rainer Bersch hatte dann noch jede Menge Hintergrundinformationen für die vier Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Bersch erinnerte daran, dass der Jugendrat zwar alleine nichts entscheiden kann, doch muss er in den Fachgremien, vor allem im Ausschuss für Sport- , Kultur- und Jugendfragen (FSJ), gehört werden. Zu diesem Ausschuss wird der Jugendrat auch stets eingeladen. Aus diesem Grund werden die Sitzungen des FSJ in Zukunft um eine Stunde (auf 19 Uhr) vorverlegt. „Sollte jemand da hingehen können, dann gibt es auch für Euch eine finanzielle Aufwandsentschädigung“, so Bersch. „Wichtig ist jedoch, dass Ihr nun in Zukunft die Interessen der Jugend in unserer Gemeinde vertretet. So wäre es schön, wenn Ihr nicht nur zu aktuellen Themen Stellung nehmt, sondern auch eigene Ideen und Vorstellungen einbringt“, fügte der Bürgermeister an. Die Gremien sind allesamt mir Erwachsenen besetzt, „und wir sind altersmäßig so weit weg von Euch, dass wir nicht immer wissen, was die Jugend will“.

Wichtig Hintergrundinfo

Bersch erklärte im Anschluss die politischen Hierarchien in einer Kommune; also wie die Aufgaben zwischen Gemeinde (Verwaltung und Bürgermeister), Gemeindevorstand und Gemeindevertretung (Parlament) verteilt sind. Wer regelt wie was? Wie verlaufen die Antragswege bis zur Entscheidung und wer hat wann das Sagen? Und hinter allem steht als Regulatorium die Hessische Gemeindeordnung (HGO). „Das ist jetzt viel Hintergrundinfo. Das bekommt Ihr alles noch mal schriftlich und könnt es Euch in Ruhe anschauen“, so Bersch abschließend. mibu