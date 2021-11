Gleich zwei Tage für Gitarrenzauber geplant

Groß-Rohrheim. Etwas unkonventionell verlief die jüngste Jahreshauptversammlung der Rohrheimer Musikkiste. Erst wurde über das Programm für 2022 diskutiert, ehe die Anwesenden schließlich den Vorstand neu wählten. Wegen Corona hatte es zwei Jahre lang keine Mitgliederversammlung gegeben. Die Pandemie sorgte auch dafür, dass der Vorsitzende Eberhard Petri in seinem Rückblick fast nichts zu berichten hatte, da keine (Musik-)Veranstaltungen erlaubt waren.

Einzig die „Offene Bühne“ konnte seit August wieder stattfinden. Kamen zum Auftakt im August im Freien noch 50 Zuhörer, waren es im September schon 100. Der November (dann wieder in der Gaststätte im Restaurant Zorbas) war mit 40 Gästen eher schlecht besucht.

Im kommenden Jahr, so gaben alle der Hoffnung Ausdruck, wird es möglicherweise wieder ein einigermaßen normales Programm geben. Zuvor ging Vorsitzender Petri auf ein aktuelles Problem ein. Noch schaffe er es, die „Offene Bühne“ mit Leben, sprich, mit Musikern zu füllen. Doch: „Viele Musiker machen es sich hier selbst schwer. Ein Großteil ist nicht gegen Corona geimpft. Die disqualifizieren sich damit selbst. Wir dürfen sie nun mal nicht zulassen“, sagte Petri. Seiner Erfahrung nach gebe es unter Musikern jede Menge Impfverweigerer und Skeptiker. Nach einer so langen Durststrecke ohne Auftritte sei ihm dies unverständlich.

Einen größeren Termin hat er für diesen Monat trotz der aktuell hohen Corona-Zahlen ins Auge gefasst: Am 27. November soll es den Advents-Jazz geben. Mit dabei ist der Kinderchor. Der Eintritt zum Konzert ist frei; eine Spendenbox werde aufgestellt. „Die Big Band wird von uns gesponsert“, fügte Petri an. Schon jetzt fest geplant ist der inzwischen weit über Groß-Rohrheim hinaus bekannte Gitarrenzauber. Dieses ausgefallene Konzert (viele haben ihre Tickets nicht zurückgegeben) wird am Samstag, 14. Mai 2022, nachgeholt. Schon einen Tag später findet auch in der Bürgerhalle das neue Konzert statt: der Gitarrenzauber 2022. Karten hierfür werden noch nicht verkauft, da keiner weiß, wie sich die Lage in Sachen Corona entwickelt. Dennoch soll es zwei unterschiedliche Konzerte geben – mit anderen Musikern und unterschiedlichem Repertoire. So könne also jemand, der Karten fürs erste Konzert hat (ist bereits ausverkauft), durchaus noch Tickets für das zweite erwerben, sagte Andreas Cuntz.

Im Verlauf des Abends kam dann die Frage auf, ob das alles von den Mitgliedern zu meistern ist. Am 16. Juli ist wieder ein Rock am Grill geplant, ebenso die Teilnahme am Maimarkt, denn da bekommt die Musikkiste von der Gemeinde eine eigene Bühne gestellt. Der Verein will am Maimarkt-Samstag ein Programm zusammenstellen. Der nächste Mitgliederausflug wurde auf den 2. Oktober 2022 terminiert.

Schnell und unproblematisch verliefen die Neuwahlen nach der Entlastung des letzten Vorstands. Die Kasse ist trotz Corona gesund, da die Musikkiste Einnahmen für das ausgefallene Konzert hatte, aber so gut wie keine Ausgaben. Eberhard Petri bleibt Vorsitzender, Rainer Bersch stellvertretender Vorsitzender, Christiane Linke führt die Kasse. Andreas Cuntz und Bea Weidert sind Beisitzer. Alles erfolgte einstimmig.

Der Verein hat aktuell 75 Mitglieder. Gegen Ende der Sitzung wurde bekannt, dass die Musikkiste Groß-Rohrheim im kommenden Jahr ihren 25. Geburtstag feiert und es den Gitarrenzauber bereits zum 15. Mal gibt.

Eine längere Diskussion gab es abschließend noch darüber, wie man jüngere Mitglieder für die Musikkiste begeistern kann. Neben Facebook soll die Musikkiste nun auch einen Account auf der Social-Media- Plattform Instagram erhalten. mibu

