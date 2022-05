Andreas Cuntz und die Musikkiste verschieben ihren beliebten Gitarrenzauber ein weiteres Mal. Dies gaben die beiden Veranstalter des musikalischen Großereignisses am Dienstag bekannt. Eigentlich hatte der Groß-Rohrheimer Gitarrenbaumeister und sein Team am 14. und 15. Mai ein Doppelpack geplant, um das Konzert von 2020 nachzuholen und am Tag danach direkt die Fortsetzung anzubieten. Jetzt

...