Der Aktionskreis für Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim bietet wieder einen Gitarrenkurs für Jugendliche an. Dieser beginnt am Donnerstag, 15. September, 18 Uhr, im evangelischen Jugendhaus von Groß-Rohrheim und richtet sich an Elf- bis 19-Jährige. Direkt danach beginnt das Bandcoaching um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Leihinstrumente werden

...