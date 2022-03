Gemeinde sucht nach Helfern

Groß-Rohrheim. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause veranstaltet die Gemeinde Groß-Rohrheim in diesem Jahr wieder Ferienspiele für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Als Termin ist die dritte Woche der Sommerferien geplant, also vom 8. bis 13. August.

Damit den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten werden kann, benötigt die Gemeinde wieder ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen, die Lust haben, die Kinder mit zu beaufsichtigen. Wer mitmachen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Vonseiten der Gemeinde wird ein Führungszeugnis für die Ferienspiele beantragt und es wird eine kleine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Die Groß-Rohrheimer Ferienspielkinder beim Bogenschießen. © Jutta Fellbaum

Weiterhin werden Helferinnen und Helfer für die Küche gebraucht. Diese sollten sich um das Vorbereiten und Anrichten des Frühstücks und des Mittagessens kümmern. Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert. Wer Interesse hat, die Gemeinde bei der Durchführung der Ferienspiele zu unterstützen oder hierzu noch Fragen hat, wird gebeten, sich mit Silke Baumann in Verbindung zu setzen. Das ist möglich per E-Mail an s.baumann@gross-rohrheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06245/90 777-26. red

