Gemeinde nutzt Mängelmelder-App

Groß-Rohrheim. Die Gemeinde Groß-Rohrheim führt ab sofort mit dem KMB den Mängelmelder ein: Schlaglöcher, wilde Müllablagerungen, defekte Straßenschilder oder andere Mängel im öffentlichen Raum können Bürger per App oder auf kmb-bensheim.de/maengelmelder/ melden. Der Link wird auch auf der Homepage der Gemeinde zu finden sein. Vorteil der digitalen Meldung: Sie kann über das Smartphone noch an Ort und Stelle inklusive Foto erfolgen. Anschließend kann jederzeit der Bearbeitungsstand eingesehen werden. Gleichzeitig minimiert sich für die Gemeinde der Verwaltungs- und Kostenaufwand für das Management von Bürgeranliegen, heißt es in der Pressemitteilung. red

