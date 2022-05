Gefeiert wird off de Gass

Groß-Rohrheim. Wegen des 363. Maimarktes wird von Freitag, 20. Mai, ab 7 Uhr bis einschließlich Montag, 23. Mai, 17 Uhr, die Ortsdurchfahrt Groß-Rohrheim gesperrt. Laut Verwaltung können alle Geschäfte trotzdem erreicht werden. Die Schulbushaltestelle „Rathaus“ wird am Freitag und Montag in die Wingertstraße 32 verlegt.

Bürgermeister Rainer Bersch eröffnet den Maimarkt off de Gass am Samstag, 21. Mai, um 13 Uhr. Ab dann sind die Fahrgeschäfte und Buden, der Bauern- und Krämermarkt in der Rheinstraße sowie das Winzerdorf im Rathaushof und das Quittenprojekt in der Rathausscheune geöffnet. Ab 13.15 Uhr spielt Kalli Hofmann auf der Freiluftbühne. Um 14.30 Uhr startet der Ortslauf an der Bürgerhalle mit den Kindern über 500 Meter. Um 15 Uhr gehen Walker und Jogger los (zehn Kilometer), um 15.15 Uhr folgen Walker und Jogger über fünf Kilometer. Ab 16 Uhr gibt’s Live-Musik diverser Bands auf der Bühne am Treff 21, um 20 Uhr sorgt die Party-Band Pink Panthers auf der Freiluftbühne für Stimmung.

Mit dem Open Air Gottesdienst „Kersch off de Gass“ geht es am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr weiter. Ab 11 Uhr codiert der ADFC Fahrräder. Fahrgeschäfte und Buden, der Bauern- und Krämermarkt sowie das Winzerdorf öffnen ebenfalls wieder. Eine Traktoren- und Oldtimerausstellung ist im Hof der RBank zu erleben. Um 11 Uhr spielt die Rohrheimer Blasmusik, um 13 Uhr gibt’s Kinderschminken und Basteln vor dem Treff 21. Bands spielen dort, und der evangelische Kindergarten sorgt für Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr klingt das Fest mit Live-Musik von Alex Wehrum und LateLounge auf der Freiluftbühne aus. red

