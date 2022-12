Gebühr fürs Abwasser soll steigen

Groß-Rohrheim. Groß-Rohrheims Bürger müssen sich ab dem kommenden Jahr wohl auf steigende Abwassergebühren einstellen. Norman Krauß vom Bensheimer Planungs- und Beratungsbüro Eckermann & Krauß, erläuterte sehr ausführlich, warum das so kommen muss. Der Fachmann war Gast im Haupt- und Finanzausschuss. Demnach soll das Groß-Rohrheimer Abwasser, welches sich ja aus Schmutz- und Regenwasser zusammensetzt, neu berechnet werden. Das System muss laut kommunalem Abgabegesetz kostendeckend sein.

Bis Anfang 2018 hatte sich ein erhebliches Plus angesammelt (263 000 Euro beim Schmutz- sowie 63 000 Euro beim Niederschlagswasser). Daraufhin beschloss die Gemeinde, ab 2018 die Gebühren pro Kubikmeter Frischwasser und auch die Gebühren für das Niederschlagswasser zu senken. So müssen aktuell 2,55 Euro pro Kubikmeter Abwasser bezahlt werden. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 29 Cent pro Quadratmeter. In den beiden Folgejahren 2023 und 2024 profitiert das System noch von den aufgelaufenen Rücklagen. „Die sind Ende 2024 aber aufgebraucht“, sagte Krauß. Entscheidend für die Gebührenanhebung ist unter anderem die erneut gestiegene Umlage für den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB), der seit 2021 Eigentümer des Groß-Rohrheimer Kanalnetzes ist: von einst jährlich 570 000 Euro auf nun etwa 860 000 Euro. Der KMB begründet die höheren Beiträge mit insgesamt gestiegenen Ausgaben für Energie und Personal.

Letztlich kommt das Planungsbüro nach Berechnung aller Faktoren auf eine Summe von 2,74 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr soll sich auf 42 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche erhöhen. Das bedeutet für ein Einfamilienhaus, dass statt der bisherigen 378 Euro im Jahr dann 433 Euro zu bezahlen sind. „Mit dieser Gebührenanhebung läge Groß-Rohrheim hessenweit aber noch im Mittelfeld“, fügte Krauß an. Nach nur kurzer Diskussion stimmte der Ausschuss geschlossen der neuen Gebührensatzung zu, das letzte Wort hat das Gemeindeparlament am 7. Dezember. Gültig würde die Anhebung ab 1. Januar 2023.

Naturkindergarten gewünscht

Erneut beraten wurde das Thema Wald- oder Naturkindergarten. Dass es diesen mittelfristig geben soll, darin waren sich alle einig. Inzwischen liegt der Kommunalpolitik neben dem Konzept des Gemeindekindergartens auch ein Vorschlag des evangelischen Kindergartens vor. Doch der beinhaltet keine neuen, zusätzlichen Plätze, die sich die Politik wünscht. Daher wurde am Ende das Konzept der kommunalen Kita befürwortet, denn das beinhaltet zumindest für den Vormittag 20 zusätzliche Kitaplätze. Nur über den Standort gibt’s noch keine Einigung. BfGR und SPD sehen das Ganze nur ungern an der Grillhütte. Der Ausschuss will sich vor einer Entscheidung noch bestehende Naturkindergärten in Biebesheim und Stockstadt anschauen. Über einen möglichen Standort soll dann erneut diskutiert werden. mibu