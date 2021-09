Frisch gepressten Saft im Angebot

Groß-Rohheim. Frisch gekelterten Apfel- und Quittensaft gibt es auf dem Bauernmarkt im Rathausinnenhof in Groß-Rohrheim am Freitag, 1. Oktober, ab 14 Uhr. Äpfel und Quitten werden frisch gehackt und kalt gepresst. Der Saft enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und eignet sich zum Trinken oder zum Weiterverarbeiten zu Gelees. Der Erlös dieser Aktion geht wieder an die Mucoviszidose Stiftung. Interessierte müssen zum Abfüllen saubere Flaschen oder Gefäße mitbringen. Das Bauernmarktteam dankt allen, die ihre Quitten gespendet haben sowie den Mitarbeitern des Bauhofes und dem Kelterteam. Die Kuchentheke wird von Eltern der Lindenhofschule bestückt. Winzer Vollmer bietet frischen Federweißer, Zwiebelkuchen und Schnitzelbrötchen an. red

