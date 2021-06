Freie Wähler besuchen Badestrand

Groß-Rohreim. „In Groß-Rohrheim stehen rund 400 Bürgerinnen und Bürger hinter der IG Kiesloch und warten seit Monaten darauf, im Kiessee in der Speyerstraße wieder baden zu dürfen.“ Das schreiben die Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim in einer Pressemitteilung. Das Gutachten der Deutschen Bädergesellschaft liege seit einigen Wochen vor und es wäre zu wünschen, dass sich Gemeindevertretung und IG Kiesloch schnellstmöglich damit befassen dürfen, heißt es weiter. Auch wenn noch Informationen aus dem Regierungspräsidium fehlten.

AdUnit urban-intext1

Schwimmen und Kiesbaggerei

„Baden und Schwimmen bei gleichzeitiger Kiesbaggerei schließen sich nicht grundsätzlich aus“, meinen die Freien Wähler. In Gimbsheim in Rheinhessen gebe es dafür ein positives Beispiel. Der Badestrand am Pfarrwiesensee sei an heißen Sommertagen ein beliebtes Ausflugsziel.

Um weitere Informationen zu diesem See zu erhalten, fuhren die Freien Wähler jetzt nach Gimbsheim. Zur Groß-Rohrheimer Delegation gehörte auch Jutta Preissinger, Sprecherin der IG Kiesloch und SPD-Gemeindevertreterin. Direkt am Badestrand in Gimbsheim sprachen Bürgermeister Matthias Klös und Beigeordneter Thomas Manns mit den Gästen aus Groß-Rohrheim.

Großer Andrang an heißen Tagen

Auch in Gimbsheim gebe es an heißen Tagen einen großen Besucherandrang. Allerdings stelle man sich im Vorfeld darauf ein. Im vergangenen Jahr seien zeitweise sechs bis acht Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Einsatz gewesen, und die Zufahrten zum See seien bereits am Ortseingang abgesperrt gewesen. Ein Blick in das Pressearchiv auf der Homepage der Ortsgemeinde zeigt, dass es im vergangenen Sommer zu einem „Parkchaos“ kam.

AdUnit urban-intext2

Wie die Freien Wähler berichten, gebe es auch einen Sicherheitsdienst am Badestrand. Der achte darauf, dass keine Glasflaschen, Musikboxen und Shisha-Pfeifen mitgebracht werden. „Auch bei Streitigkeiten wird eingeschritten, wie wir direkt bei unserem Besuch sehen konnten.“ Der Badestrand werde durch einen Bauzaun vom Betriebsgelände der Kiesbaggerei getrennt. Überall sei ausgeschildert, was erlaubt und was verboten ist. Die Bade- und Schwimmzone im Wasser sei durch eine gut sichtbare Bojenkette markiert. Es gebe keine Badeaufsicht.

10 Euro Parkgebühr

Der Sicherheitsdienst habe im vergangenen Jahr rund 21 000 Euro gekostet. Am See gebe es eine Strandbar, Toiletten und Umkleiden. Finanziert werde das durch Pachteinnahmen (Strandbar) und Parkplatzgebühren. Pro Tag und Auto würden 10 Euro fällig. Die einheimischen Badegäste würden größtenteils mit dem Fahrrad zum See fahren. Der Parkplatz sei nur bis 19 Uhr geöffnet, weshalb die auswärtigen Badegäste, die mit dem Auto kämen, nicht bis in die Nacht am Badestrand verweilten. red

AdUnit urban-intext3