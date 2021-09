Folk, Blues Pop und Jazz

Bürstadt. Die Offene Bühne lädt an diesem Dienstag, 7. September, 19 Uhr, zu ihrem nächstem Open Air auf der Terrasse der FC Alemannia-Gaststätte. Nach dem fulminanten Auftakt unter freiem Himmel im August findet nun die Fortsetzung statt. Lost geht’s um 19 Uhr, die Besucher erwartet ein tolles Programm mit Folk, Pop, Jazz und Blues. Der Eintritt ist frei.

Der Konzertabend ist absolut wetterfest: Musiker und Besucher sind durch große wasserdichte Sonnenschirme und ein Vordach gut gegen Regen geschützt. Allerdings sind bestes Wetter und strahlend blauer Himmel vorhergesagt. Es gelten die 3 G-Regeln, der Impf- oder Genesenenausweis oder ein aktueller Schnelltest sind Voraussetzung.

Diesmal erwartet die offene Bühne Sebastian Göldenitz, der seine Stimme mit seiner rhythmisch orientierten Gitarre begleitet – bluesig, rockig und auch mal melancholisch. Alle Eigenkompositionen sind weit weg vom Mainstream, aber herrlich hörbar, versprechen die Veranstalter von der Musikkiste Groß-Rohrheim.

Elly Gröhl mit Begleitung

Das Duo m + m spielt Jazzstandards und besteht aus der Bürstädter Künstlerin und Sängerin Elly Gröhl, begleitet vom Gitarristen Wolfgang Keinz. Angekündigt hat sich auch Ulli Leifels Patchwork, die bereits zwei eigene CDs produziert haben. Songwriting, Folk und Pop, mehrstimmiger Gesang und akustische Instrumente prägen die Musik.

Das Holger Henning Quartett besteht aus hervorragenden Musikern der Darmstädter Blues- und Jazz Szene, die auch schon mit der Formation Papa Legbas Blues Lounge in Groß-Rohrheim zu Gast waren. Zu hören sind diesmal Eigenkompositionen des Jazzgitarristen Holger Henning – Blues, Swing und Bebop bis zum Fusion-Jazz. Für das Swing-Feeling und den Groove sorgen als eingespieltes Team Thomas Heldmann am Bass und der Schlagzeuger Thomas Hoffmann. Den erdigen Sound bringt Reiner Lenz an der Blues-Harp in das Quartett ein. red