Flurbereinigung an der B 44 ist abgeschlossen

Groß-Rohrheim. Die Flurbereinigung in Groß-Rohrheim wird nach 13 Jahren intensiver Arbeit mit einem positiven Rückblick abgeschlossen. Nach den letzten Beschlüssen im Vorstand ließ man das Verfahren Revue passieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der abschließenden Sitzung des Teilnehmervorstands hob Verfahrensleiter Niels Kropp die Herausforderungen der Unternehmensflurbereinigung hervor. „Für den Neubau der Ortsumgehung Groß-Rohrheim im Zuge der Bundesstraße 44 musste in großem Umfang Land bereitgestellt werden, um die durch das Unternehmen verursachten Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu mindern“, lautete sein Statement. Durch die Maßnahme entstand ein Flächenbedarf von elf Hektar, davon sieben für die Umgehungsstraße selbst und vier Hektar für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Die neue Straßentrasse einschließlich der Nebenanlagen durchschnitt das vorhandene Wege- und Gewässernetz und die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es entstanden dadurch erhebliche Nachteile in der Agrarstruktur. Diese Nachteile konnten durch Maßnahmen zur Neugestaltung des Flurbereinigungsgebiets beseitigt oder zumindest vermindert werden. Das Wegenetz wurde verbessert, und zur Sicherstellung der künstlichen Beregnung wurden über 30 Brunnen als Ersatz für wegfallende Anlagen gebohrt. Auch die Optimierung der Trassenführung der Landesstraße 3111 wurde im Verfahren berücksichtigt.

Zuschüsse für Ausführungskosten

Die nach dem Kostenanteil des Straßenbaulastträgers verbliebenen Ausführungskosten von rund 550 000 Euro wurden von der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Hessen bezuschusst. Die verbleibende Eigenleistung wurde von den betroffenen Gemeinden Groß-Rohrheim und Biblis, der Jagdgenossenschaft und dem Beregnungs-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hofheim übernommen. Die Grundstückseigentümer hatten deshalb keine Kosten zu tragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Flurbereinigungsbehörde, das Amt für Bodenmanagement Heppenheim, und die Teilnehmer, vertreten durch den von ihnen im November 2008 gewählten Vorstand, haben gemeinsam zum Gelingen des Verfahrens beitragen. Der ehrenamtliche Vorstand hatte im Lauf des Verfahrens an über 40 Sitzungen und Ortsterminen teilgenommen. Vorsitzender Klaus Menger und Bürgermeister Rainer Bersch bedankten sich in der Abschlusssitzung bei den Vorstandsmitgliedern, dem aktuellen Verfahrensleiter Niels Kropp und bei Manfred Bräuer, der das Verfahren in den ersten Jahren leitete. Menger hob die Arbeit des verantwortlichen Sachbearbeiters beim Amt für Bodenmanagement, Siegfried Rex, hervor. Ihm sei es gelungen, mit den Betroffenen vor Ort einvernehmliche Lösungen zu finden. So konnte das Verfahren ohne Widersprüche oder Klagen abgeschlossen werden. red