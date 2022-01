Flohmarkt geplant

Groß-Rohrheim. Einen Hof- und Gartenflohmarkt planen die Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim am Sonntag, 24. April, in der Gemeinde. Obwohl niemand vorhersagen könne, wie es mit der Pandemie und den Einschränkungen weitergehe, wollen die Aktiven dieses Risiko eingehen und die Planung übernehmen, schreibt Vorsitzender Walter Öhlenschläger in einer Mitteilung. „Der Hof- und Gartenflohmarkt soll eine Abwechslung sein, die Menschen wieder zueinander bringen und allen eine Freude bereiten.“ Ziel sei zudem, die Nachhaltigkeit zu stärken sowie ein solidarisches und buntes Miteinander zu präsentieren.

In den kommenden Wochen werde die Teilnehmerliste und ein Hygienekonzept erstellt sowie Werbung vorbereitet. Als Termin für den Hof- und Gartenflohmarkt wurde Sonntag, 24. April, von 11 bis 16 Uhr im gesamten Ortsbereich festgelegt. Das Anmeldeformular ist online unter www.bfgr-gross-rohrheim.de unter dem Link Hof- und Gartenflohmarkt 2022 zu finden. Dieses sollte per E-Mail an flohmarkt@bfgr-gross-rohrheim.de zurückgeschickt werden. Anregungen und Ideen für die Veranstaltung seien zudem willkommen. red