Groß-Rohrheim. Einsatzkräfte der Feuerwehren Groß-Rohrheim und Bürstadt sind am Samstag um 19.30 Uhr zu einem Kaminbrand in der Theodor-Heuss-Straße von Groß-Rohrheim geeilt. "Der Hausbesitzer hat beim Nachhausekommen bemerkt, dass Funken aus dem Schornstein fliegen, weil sich Glutnester gelöst haben", sagt Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag.

AdUnit urban-intext1

Mit Hilfe des Teleskopmastfahrzeugs aus Bürstadt konnten die Feuerwehrleute von oben an den Kamin gelangen und durchkehren. Der Bezirksschornsteinfeger, so Donnerstag, habe dann unten ausgekehrt. Ein Sachschaden sei nicht entstanden. Auch Rauch sei nicht ins Haus gelangt. Die Bewohner konnten daher in ihr Haus zurückkehren. Wären die Glutnester aber nicht entfernt worden, hätte sich der Kaminbrand auf den Dachstuhl ausweiten können, erklärte Donnerstag erleichtert.