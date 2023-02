Festzug beim Hessentag

Groß-Rohrheim. Die Gemeinde Groß-Rohrheim informiert, dass sich Gruppen bis 26. Februar zum Hessentagsfestzug in Pfungstadt anmelden können. Der Umzug ist am 11. Juni geplant. Der 60. Hessentag wird vom 2. bis 11. Juni stattfinden.

Die Hessische Staatskanzlei hat zur Teilnahme am Festzug des Hessentages eingeladen, der am 11. Juni unter dem Motto „Pfungstadt zieht an – 1973 & 2023“ steht. Aus dem Kreis Bergstraße dürfen demnach insgesamt fünf Gruppen teilnehmen. Sollten mehr als fünf Anmeldungen eingehen, wird die Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur des Kreises Bergstraße eine Auswahl treffen.

Jedem Festzugbeitrag wird nach dem Hessentag eine Teilnehmerpauschale ausgezahlt. Diese beträgt für Motivwagen inklusive Begleitung 150 Euro und für Fuß- oder Trachtengruppen sowie Musikgruppen 200 Euro. Weitere Infos für Groß-Rohrheimer Gruppen unter Telefon 06245/907 77 17. Teilnahmemeldungen sind bis zum 16. Februar im Rathaus abzugeben. red