Fabian Neeb übernimmt als neuer Vorsitzender

Groß-Rohrheim. Corona-bedingt fand die letzte Mitgliederversammlung schon vor mehr als anderthalb Jahren statt. Viel passiert ist in dieser Zeit, was die Aktivitäten des Ortsvereins angeht (Heringsessen, Grillfest, Mitgliederehrungen) nicht. Alle Veranstaltungen mussten wegen hoher Infektionszahlen abgesagt werden, berichtete der zweite Vorsitzende Heinz Dellbrügge in seinem kurzen Bericht. Zuvor hatten sich die Anwesenden von ihren Plätzen erhoben, um den verstorbenen Mitgliedern zu gedenken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wahlen 1. Vorsitzender: Fabian Neeb 2. Vorsitzender: Heinz Dellbrügge (Nachwahl erfolgt in einer Mitgliederversammlung 2022) Rechner: Torsten Henzel Schriftführer: Horst Menger Beisitzer: Karsten Krug, Oliver Kalkbrenner, Tomas Baumann, Heinz Dellbrügge, Uwe Hofmann und Steffen Heß Kassenprüfer: Fritz Stay und Peter Heß Delegierte: Karsten Krug, Fabian Neeb, Heinz Dellbrügge, Steffen Heß und Horst Menger Ersatzdelegierte: Oliver Kalkbrenner, Tomas Baumann, Torsten Henzel, Volker Götz und Uwe Hofmann red

Im Anschluss gab der Rechner Torsten Henzel einen Bericht zur finanziellen Lage: Das Jahr 2020, über das sein Bericht ging, schloss mit einem kleinen Plus ab und der Ortsverein steht auf gesunden Füßen. Im Anschluss berichtete Fritz Stay, der zusammen mit Marianne Hofmann die Kasse geprüft hat, von einer einwandfreien Buch- und Kassenführung und lobte die Arbeit des Rechners.

Da zu den Berichten keine Fragen kamen, beantragte der Kassenprüfer anschließend die Entlastung des Vorstands, dem die Versammlung einstimmig, bei Enthaltung des Vorstands, zustimmte. Zum Wahlleiter wurde anschließend Heinz Dellbrügge gewählt. Die Wahlen verliefen zügig. Nach gut 50 Minuten war die Versammlung beendet und man unterhielt sich noch kurz über die aktuellen Vorkommnisse in der Groß-Rohrheimer Ortspolitik. red