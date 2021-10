Es geht einzig um den Klassenerhalt

Groß-Rohrheim. „Wenn wir es in die Aufstiegsrunde schaffen würden, wäre das natürlich genial. Dann hätten wir alle Sorgen los“, meint Tim Borger, Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim, vor dem Saisonstart am 31. Oktober gegen die HSG Langen. „Aber realistisch muss man schon zugeben: Für uns geht es einzig um den Klassenerhalt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Südstaffel der Landesliga wurde Corona-bedingt noch einmal in zwei Staffeln nach regionalen Gesichtspunkten aufgeteilt. Bis Mitte Februar wird in zwei Achter-Gruppen in Hin- und Rückspiel um die Platzierungen gekämpft. Die besten vier wechseln danach in die Aufstiegsrunde, die zweite Hälfte in die Abstiegsrunde. „Wenn wir unter die ersten vier in unserer Staffel kämen, hätten wir eine ganz entspannte Aufstiegsrunde ohne jeglichen Druck“, so Borger, „und könnten unsere sehr junge Mannschaft in aller Ruhe weiterentwickeln.“ Doch der frühere Zweitliga-Spieler ist Realist genug, um zu wissen, dass dazu alles passen müsste: „Wir müssten vom Verletzungspech verschont bleiben, alle müssten über sich hinauswachsen. Ich traue den Jungs das durchaus zu, aber wir tun gut daran, jedes Spiel neu zu bewerten und wo es geht, Punkte gegen den Abstieg mitzunehmen.“

Linkshänder fehlt

Niklas Fries ist ein Leistungsträger beim TVG. © Berno nix

Die Entwicklung innerhalb seines Kaders sieht der Trainer als sehr gut an. „Alle haben einen Schritt nach vorne gemacht“, ist Borger überzeugt. Allerdings fehlt es an der Tiefe in der Mannschaft und an Erfahrung, was auch durch eine gute Athletik nicht wett zu machen ist.

Hinzu kommt, dass der TVG nach dem Karriereende von Florian Olf keinen Linkshänder mehr im Kader hat. „Dadurch sind wir für die Gegner ausrechenbarer, sind in unseren Spielsystemen deutlich eingeschränkt“, gibt der Trainer zu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben Olf hat auch der von Verletzungen geplagte Lukas Baumann die Handballschuhe an den Nagel gehängt, bleibt aber wie Olf dem Team im Umfeld erhalten. „Lukas unterstützt mich im Training und hat gerade in der Vorbereitung im athletischen Bereich viel mit der Mannschaft gearbeitet“, freut sich Borger.

Wichtig wird sein, dass das Verletzungspech, dass den TVG schon in der Vorbereitung erwischte, in der Runde abnimmt. So laboriert Kreisläufer Jan Wiedemann an einer Schulterverletzung und wird nicht vor November im Teamtraining zurückerwartet. In dieses wieder eingestiegen ist indes Louis Erlemann, hat aber – ebenfalls nach Schulterverletzung – noch Rückstand. „Da muss man abwarten, wie schnell er wieder den Anschluss findet“, hofft Borger, dass der Rückraumspieler bald wieder dabei ist.

Gleiches gilt auch für den Torhüter Jonas Sartorius, der wegen einer Fußverletzung noch kein Testspiel absolvieren konnte. Aber bei den Keepern hat Groß-Rohrheim die geringsten Sorgen, ist der Club dort doch durchaus gut besetzt. Im Rückraum sieht das schon anders aus. „Wir haben mit Niklas Fries einen jungen Spieler, der schon Führungsqualitäten hat. Gleiches gilt für Till Haas, der ein Spiel sehr gut leiten und lenken kann“, lobt Borger seine beiden Leistungsträger. „Und ich sehe insgesamt große Fortschritte im Team. Allerdings bleibt abzuwarten, wo wir in der Landesliga tatsächlich stehen. Das weiß ich noch überhaupt nicht einzuschätzen“, so der Übungsleiter, wohlwissend, dass dies nach der langen Pflichtspielpause vielen anderen Mannschaften genauso geht. „Es wird eine interessante Runde mit vielen Überraschungen.“ .

In den Testspielen gab es unterschiedliche Resultate für die Groß-Rohrheimer. „Gegen gute Gegner haben wir gut gespielt, gegen unterklassige eher mäßig. Aber wir haben gezeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind“, strahlt Borger vorsichtigen Optimismus aus, dass seine junge Mannschaft die Liga halten kann. Und wenn es nicht direkt über die Qualifikation zur Aufstiegsrunde wäre, dann zumindest mit viel Kampfgeist in der Abstiegsrunde. „Eines ist trotz aller Unwägbarkeiten und Problemen klar: Die Moral und der Zusammenhalt in unserem Team ist klasse und wir werden alles geben.“ me

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3