Groß-Rohrheim. Die Anmeldung der Erstklässler für den Schulstart 2022 ist in diesem Jahr nur schriftlich möglich. Darauf weist die Groß-Rohrheimer Lindenhofschule hin. Schulpflichtig sind Kinder, bis in der Zeit vom 2. Juli 2015 bis einschließlich 1. Juli 2016 geboren sind. Sogenannte Kannschüler sind Jungen und Mächen, die vom 2. Juli 2016 bis einschließlich 1. Juli 2017 geboren sind. Sie können auf Antrag in die Schule aufgenommen werden, wenn sie als schulfähig gelten.

AdUnit urban-intext1

Eltern von Kannkindern können sich gerne telefonisch bei der Lindenhofschule melden unter 06245/8846. Auch Eltern von schulpflichtigen Kindern, die bislang noch keine Nachricht erhalten haben, sollten sich schnellstmöglich in der Schule melden, entweder telefonisch oder per E-Mail. red

Info: lindenhofschule@kreis-bergstrasse.de