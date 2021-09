Erst reden, dann wählen

Groß-Rohrheim. In Groß-Rohrheim soll wieder ein Jugendrat gewählt werden. Die Abstimmung findet direkt im Anschluss zur Jugendversammlung statt, zu der die Gemeinde am Donnerstag, 30. September, 17.30 Uhr, in die Rathausscheune einlädt. Bei der Versammlung gibt es jede Menge Informationen, und natürlich werden auch Fragen beantwortet, bevor es zur eigentlichen Wahl kommt. Die Organisatoren hoffen auf viele Teilnehmer, die ihre Stimme abgeben wollen oder sich vielleicht auch selbst für eine Kandidatur bereit erklären.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle jungen Leute von zwölf bis einschließlich 21 Jahren, die seit drei Monaten mit Hauptwohnsitz im Ort gemeldet sind.

Der Jugendrat soll die politischen Gremien beraten und unterstützen, vor allem, wenn es um Maßnahmen geht, die die junge Generation betreffen, heißt es in der Einladung aus dem Rathaus. red