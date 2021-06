Erdbeeren im Mittelpunkt

Groß-Rohrheim. Pünktlich zur Erdbeersaison lädt der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt am Freitag, 4. Juni, alle Besucher ein, gemeinsam die kleinen süßen Früchtchen zu genießen. Wie jedes Jahr steht die Erdbeere im Mittelpunkt des Marktes und lockt in verschiedensten kulinarischen Variationen.

Die Biebesheimer Landfrauen bestücken den Kuchenstand und warten mit leckeren Erdbeerkuchen und -torten auf. Wer Erdbeeren naschen oder damit selbst Kuchen backen möchte, findet beim am Stand „Obsthausen“ eine leckere Auswahl der roten Früchtchen.

Bei den sommerlichen Temperaturen sorgt Vollmers Weinstand für eine erfrischende Abkühlung mit leckeren rheinhessischen Weinen und Schorlen. Ob der Inzidenzwert es zulässt, den Wein schon auszuschenken, wird kurzfristig mit der Gemeinde Groß-Rohrheim geklärt.

Der Büttenhof bietet eine Auswahl an Wurstwaren. Auch zum Grillen liegen allerlei Leckereien in der Theke von Metzger Volz. Auch der Gewürzstand Kübler ist mit dabei und bietet Teemischungen und verschiedene Gewürze an. red

