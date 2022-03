Energieeffizienz gezielt fördern

Groß-Rohrheim. Die jüngste Sitzung des Groß-Rohrheimer Gemeindeparlaments begann mit einer gemeinsamen Schweigeminute. Darum gebeten hatte Gemeindevertretervorsteher Torsten Henzel, der damit an den Überfall Russlands auf die Ukraine und die zahlreichen Opfer erinnern wollte. Des Weiteren schloss er sich einem Vorschlag der Freien Wähler an und bat um Unterstützung: Die BfGR hatte vorgeschlagen, das Sitzungsgeld sämtlicher Mitglieder des Gemeindeparlaments der Ukraine (Deutschland hilft) zu spenden. Dafür gab es Beifall.

Erneut hatte man Dr. Philipp Schönberger von der Firma Energieeffizienz (e-eff) aus Lampertheim eingeladen. Er stellte noch einmal das Quartierskonzept vor, an dem sich Groß-Rohrheim beteiligen soll.

Energie einsparen

Wie auch schon im Fachausschuss (wir berichteten) erinnerte Schönberger daran, dass das Förderprojekt, bei dem das Land und der Bund 95 Prozent der Planungskosten bezuschussen, in dieser Form im Sommer ausläuft. Der Fachmann führte aus, dass man zunächst eine Bestandsaufnahme des gesamten „Quartier Groß-Rohrheim“ mit seinen rund 1300 Gebäuden machen wird. Zunächst gebe es eine Datenerfassung mit Fragenkatalog an jeden Hauseigentümer. Dann werde der Maßnahmenkatalog erstellt und umgesetzt. Nach der Analyse könnte mit dem Bereich Energieeinsparung begonnen werden. Neben moderner Heizungstechnik gelte es auch, erneuerbare Energien einzusetzen. Für Privateigentümer gebe es hier bis zu 50 Prozent Förderung, sagte Schönberger auf Nachfrage aus dem Gemeindeparlament. Das Gemeindeparlament stimmte zu, dass die Gemeinde einen Antrag auf Aufnahme in das Konzept bei der KfW-Bank stellen kann. Das Ganze wird die Gemeinde rund 17 000 Euro kosten. Kurt Kautzmann (CDU) bat darum, gemeindeeigene Gebäude bevorzugt zu behandeln.

Rückkehr ins Parlament

„Uwe Hofmann ist wieder zurück im Gemeindeparlament“, sagte Torsten Henzel (SPD) und hieß seinen Parteifreund willkommen. Hofmann ist Nachrücker für Jens Frary, der zuvor alle Ämter und sein Mandat zurückgegeben hatte.

Bei den Anfragen sagte Bürgermeister Rainer Bersch, dass der Glasfaserausbau für noch schnelleres Internet in der Gemeinde Fortschritte mache. Es werde im Vorfeld des geplanten Ausbaus noch mehrere Informationsveranstaltungen geben. Die Anmeldungen für den Anschluss müssen bis 7. Juni abgegeben werden, fuhr Bersch fort.

Auf eine Anfrage der BfGR zu so genannten Lolli-Tests im Gemeindekindergarten, antwortete Bersch, dass diese für rund 17 000 Euro angeschafft wurden. 50 Prozent der Mittel wurden durch das Land bezuschusst. Bislang habe es nur positive Rückmeldungen seitens der Eltern zu diesem Corona-Test gegeben, so Bersch.

Einstimmig angenommen wurden die zwei neuen Straßennamen für das Neubaugebiet Bibliser Weg III. Sie lauten „Römerweg“ und „Am Langhaus“.

Keine einhellige Meinung gab es zum Wunsch der HofBodenGut GmbH, die das Abwasser des Sozialgebäudes (Schlafunterkünfte der Mitarbeiter) an das Groß-Rohrheimer Kanalnetz anschließen möchte. Gebaut werden soll auf Klein-Rohrheimer Gemarkung – also im Nachbarkreis und auf Gernsheimer Stadtgebiet – eine neun Hektar große Gewächshausanlage für Tomaten und Gurken, die hier das ganze Jahr über wachsen können. „Unabhängig vom Antrag stelle ich doch das ganze Vorhaben in Frage. Neun Hektar sind 90 000 Quadratmeter, auf denen dann keine Biene mehr summt und kein Vogel mehr fliegt. Dort ist auch ein Wasserschutzgebiet. Und was ist, wenn das Projekt mal nicht mehr existiert? Dann haben wir dort eine neun Hektar große überdachte Brache“, sagte Walter Öhlenschläger (BfGR) und begründete damit seine ablehnende Haltung.

„Um das Projekt an sich geht es doch bei diesem Tagesordnungspunkt gar nicht, sondern nur um den Kanalanschluss“, erwiderte Kurt Kautzmann (CDU). Ohne weitere Diskussion wurde das Vorhaben, also der Gestattungsvertrag über das Ableiten von Abwasser, mehrheitlich angenommen. Wie noch zu erfahren war, plant derselbe Investor ein gleiches Projekt auch für Lorsch. Einstimmigkeit herrschte dann beim Thema Bebauungsplan für das Mischgebiet „Die Elf Morgen IV“. Hier wird es auf Anraten des zuständigen Planungsbüros eine erneute Offenlegung geben.