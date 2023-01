Energie optimal einsetzen

Groß-Rohrheim. 21 hessische Städte und Gemeinden können mit Unterstützung des Bundes und des Landes die Energieeffizienz in Wohnquartieren verbessern, indem sie entsprechende Konzepte ausarbeiten lassen und Sanierungsmanager einstellen. Dies teilte der hessische Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir am Freitag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Groß-Rohrheim gehört zu den Gemeinden, die Mittel für Quartierskonzepte erhalten. Außerdem hat die Kommune einen Antrag zur Einstellung eines Sanierungsmanagers oder einer Sanierungsmanagerin gestellt, die sich um die Umsetzung der Konzepte kümmern. Auch dafür bekommt Groß-Rohrheim Geld. Nach Auskunft des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen stehen Groß-Rohrheim aus dem Fördertopf insgesamt 70 000 Euro zur Verfügung.

Die Landeszuschüsse summieren sich auf rund 880 000 Euro. Wie der Minister erläuterte, stockt Hessen die Mittel des Bundes um 20 Prozent auf, so dass die Förderung bis zu 95 Prozent der Kosten abdeckt: „Ein großer Teil unseres Energieverbrauchs entsteht in unseren Wohngebäuden. Mehr Effizienz in diesem Bereich ist ein großer Schritt hin zur Unabhängigkeit von Öl und Gas. Dazu leistet das Land auf vielfältige Weise Hilfe – unter anderem mit der Förderung von Quartierskonzepten und ihrer Umsetzung. Da wir die Konditionen des Bundes erheblich verbessern, verschaffen wir Hessens Städten und Gemeinden beste Zugangsmöglichkeiten.“ ps