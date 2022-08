Einsatz fürs Kätzchen

Groß-Rohrheim. Ein wenige Wochen altes Kätzchen hat die Freiwillige Feuerwehr Groß-Rohrheim am Dienstagabend unter einem Gartenhaus in der Fohlenweide geborgen. „Wir haben ein Loch in den Boden des Häuschens geschnitten, um an das Tier heranzukommen“, erzählt Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag auf Anfrage.

Die beiden kleinen Geschwister des Kätzchens hätten von einer jungen Tierschützerin zuvor mit einem Besen unter der Gartenhütte hervorgeholt werden können. Das Mädchen kümmere sich auch um die jungen Vierbeiner, deren Mutter nicht mehr zurück gekommen sei zum Nachwuchs und habe die Feuerwehr gegen 20 Uhr um Hilfe gebeten. cos