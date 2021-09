Ein Betrag für jede gelaufene Runde

Groß-Rohrheim. Es ist schon eine Weile her, seit die Lindenhofschule einen Sponsorenlauf durchgeführt hat. Das war zuletzt beim Schulfest 2017. Damals liefen alle Schülerinnen und Schüler auf dem Hof – ebenfalls – für einen guten Zweck. Nicht ganz 6000 Euro wurden vor vier Jahren „erlaufen“, und die Hälfte der Summe ging an das Kinderhospiz Sterntaler. Schuld für die lange Wartezeit trägt die Corona-Pandemie, die einen neuerlichen Spendenlauf so schnell nicht möglich gemacht hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun war es aber so weit. Gelaufen wurde diesmal unweit des neuen Schulstandorts, auf dem kleinen Rasenareal neben dem Schüco-Firmengelände an der Schücostraße. Das Gelände gehört Gerhard Henzel, der es der Schule zur Verfügung gestellt und auch gemäht hat.

Hier hatten die Lehrerinnen einen kleinen Rundkurs gesteckt. Und auch hier galt es von den Schülern, so viele Runden wie möglich zu rennen oder zu laufen – binnen 15 Minuten. Die Zeit war unwichtig, aber die Anzahl der Runden schon. Jeder Schüler und jede Schülerin hatte sich zuvor Sponsoren gesucht. Und die hatten einen Spendenbetrag vorgegeben – für jede gelaufene Runde. Das konnte ein Betrag von einem oder auch von 100 Euro sein. „Manche hatten zehn Sponsoren gefunden, die jeweils kleine Summen angaben. Es gab Schüler, die hatte insgesamt weniger Sponsoren, dafür aber auch einen, der 20 Euro pro gelaufener Runde zugesagt hatte“, berichtete Hauptorganisatorin Monika Pertschy. Sie zeigte sich zufrieden mit dem Lauf. Mitgemacht haben alle Schüler aus allen Klassen, und diese waren mit Eifer dabei. Jeder Läufer wurde lautstark angefeuert, vor allem, wenn dessen Kräfte nachließen.

Die Hälfte geht an „Hessen hilft“

Jetzt werden die Kids auf ihre Sponsoren zu gehen – die gelaufenen Runden wurden von der Schule dokumentiert – und das Geld einsammeln. Das wird dann in der Schule abgegeben, gezählt und aufgeteilt. Die Hälfte der erlaufenen Spendensumme geht in diesem Jahr an „Hessen hilft“. Diese Organisation sammelt Spenden für die Hochwasser-Opfer vom Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Für den Rest des Geldes werden kleine Spielgeräte für die Kinder gekauft. Sie finden Verwendung im Sportunterricht oder in den großen Pausen. mibu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2