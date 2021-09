Ehrenbeigeordnete ernannt

Groß-Rohrheim. 16 Tagesordnungspunkte hatte die Gemeindevertretung Groß-Rohrheim in ihrer jüngsten Sitzung zu beraten. Bürgermeister Rainer Bersch gab gleich zu Beginn Auskunft zu zwei Anfragen der Freien Wähler (BfGR). Es ging im Einzelnen darum, wie hoch die Kosten für die Kontrolle der verlängerten Speyerstraße in den Sommermonaten waren, die Ordnungsamt und Sicherheitsdienst durchgeführt hatten. „Das waren rund 230 bis 300 Stunden pro Jahr“, antwortete Bersch. 2018 hat das den mit Biblis gemeinsamen Ordnungsamtbezirk über 8000 Euro gekostet, 2019 waren es 7200 Euro und im vergangenen Sommer rund 7900 Euro. Das Einsammeln des Mülls hat der Bauhof übernommen. „Hier wurden keine Arbeitsstunden aufgeschrieben“, so der Bürgermeister.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Georg Menger (CDU), Jürgen Kehl (SPD) und Heinz Dellbrügge (SPD) sind drei Politik-Urgesteine nun und wurden für ihr Jahrzehnte andauerndes Engagement zu Ehrenbeigeordneten ernannt. Dellbrügge und Kehl waren über 20 Jahre ehrenamtlich aktiv – zunächst als Gemeindevertreter, dann gingen sie in den Gemeindevorstand. Ähnlich verhält es sich auch bei Georg Menger. Der stets streitbare CDU-Politiker war sogar 40 Jahre in der Groß-Rohrheimer Kommunalpolitik aktiv. Die drei Kommunalpolitiker erhielten Präsentkörbe und Urkunden überreicht.

„Im Lokalen wird man sehr schnell und direkt mit seinem Handeln und Tun bei Entscheidungen konfrontiert. Es ist nicht immer einfach auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen“, erklärte Bersch in seiner Ansprache. Sein besonderer Dank galt Georg Menger, denn der habe ihn auch über viele Jahre als 1. Beigeordneter immer wieder vertreten.

Nach kurzer Diskussion mehrheitlich angenommen wurden die Verbesserungswünsche zum geplanten Radwegekonzept des Kreis Bergstraße. Die Freien Wähler, die den Antrag eingebracht hatten, haben hier noch einen weiteren Gefahrenpunkt ausgemacht. Die kleine Radweg-Kehre von und zur Bahnunterführung an der Kornstraße gegenüber dem Netto-Markt sollte um einen Meter erweitert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenfalls mehrheitlich angenommen wurde der CDU-Antrag an die Verwaltung. Diese möge prüfen, ob und wo es Sinn mache, an gemeindeeigenen Häusern die Heizungsanlagen gegen neue Brennwerttechnik auszutauschen. Hier sollen die Kosten ermittelt werden. Lediglich die LiGR sieht das Ganze kritisch. „Das ist gut, aber doch nur Stückwerk. Zur Sanierung eines Gebäudes gehören neben der Heizung unter anderem auch Fenster und Dämmung“, sagte Dieter Engert (LiGR). „Das stimmt, aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen“, antwortete Horst Menger (SPD). Die CDU wies noch einmal darauf hin, dass alle gemeindeeigenen Gebäude geprüft werden sollen und nicht nur Bürgerhallenanbau und Rathaus.

Ohne große Diskussion einstimmig angenommen wurde die Schenkung des Liederkranz-Vereinsheims an die Gemeinde. Jetzt muss der Gemeindevorstand nur noch einen Vertrag ausarbeiten, der alles regelt.

Dauerbrenner Seniorenwohnen

Lange wurde über das CDU-Lieblingsthema „Betreutes Wohnen“ gesprochen. Im Prinzip waren sich alle Fraktionen einig, dass Groß-Rohrheim ein solches Angebot braucht. Nur die drei von der CDU vorgeschlagenen Standorte werden nicht oder nur teilweise akzeptiert. Das Areal in der Nähe des neuen Sportgeländes sei zu klein. Und einen bestimmten Bereich des aktuellen Neubaugebiets für den Bau eines solchen Gebäudes, für das etwa 4500 Quadratmeter gebraucht werden, abzugeben, sei wohl nicht realisierbar. „Es gibt für die 35 Bauplätze schon jetzt eine Vielzahl an Bewerbern. Sollen wir noch mehr Leuten eine Absage erteilen?“, stellte Walter Öhlenschläger in den Raum.

Die LiGR schlug vor, man sollte bei der Ausweisung eines zukünftigen Neubaugebietes einen Platz für Betreutes Wohnen vorsehen. „Das dauert doch viel zu lange. Ich will es noch erleben, das Rohrheim ein solches Gebäude erhält“, erwiderte Kurt Kautzmann (CDU). Dem Antrag der LiGR wollten die anderen Parteien nicht zustimmen und so wurde er mehrheitlich abgelehnt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und auch der CDU-Hauptantrag fand letztlich erneut keine Mehrheit im Gemeindeparlament. Walter Öhlenschläger (BfGR) hatte die CDU zuvor darum gebeten auf die Antwort des Landeswohlfahrtsverbands zu warten: „Wir brauchen ein Gebäude, das zu uns passt.“ Der Verband könne der Gemeinde sagen, was man letztlich benötigt. Auch die Freien Wähler seien mit der Situation unzufrieden.