In der Fahrzeughalle der Groß-Rohrheimer Wehr hat die jüngste Jahreshauptversammlung stattgefunden. Zahlreiche Floriansjünger waren gekommen – immerhin war es pandemiebedingt die erste Sitzung nach zwei Jahren Pause. So standen denn auch Wahlen an. Außerdem wurden Mitglieder geehrt und eines in die Alters- und Ehrenabteilung versetzt. Nach der Totenehrung verlas der amtierende

...