Groß-Rohrheim. In der Lokal- und auch der Kreispolitik ist Walter Öhlenschläger (Bild) längst kein Unbekannter mehr. Der Spitzenkandidat der Bürger für Groß-Rohrheim hat den Rückhalt seiner Freien Wählergemeinschaft und wurde erneut auf Platz eins der Liste der „Bürger für Groß-Rohrheim“ (BfGR) gesetzt. Das gleiche gilt für die Wahl zum Kreistag (Liste 7).

Der Groß-Rohrheimer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. „Vor über vier Jahrzehnten hatte ich den Titel Bäckermeister erworben, musste jedoch krankheitsbedingt von vorne anfangen. Als Übersee-Logistiker war ich viel in der Welt unterwegs. Noch lieber kehrte ich allerdings immer wieder dorthin zurück, wo es am schönsten ist: in die Heimat“, sagt Öhlenschläger im Gespräch mit dieser Redaktion. „Deshalb engagiere ich mich seit Jahren für Groß-Rohrheim und für seine Bürger. Die Gemeinde noch ein bisschen besser machen und dabei immer unterscheiden zwischen Wünschenswertem und Machbaren“, lautet seine Devise.

Den BfGR-Anträgen für ein Klimaschutzkonzept, für das Siegel „Kinderfreundliche Gemeinde“ und für einen Landschaftspflegeverband wurde jüngst mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Dies sei ein Zeichen dafür, dass in Groß-Rohrheim kein Stillstand herrscht.

„Es gibt auch keinen roten, schwarzen oder grünen Bewegungsparcours. Er muss seinen Zweck erfüllen und im Verhältnis zu anderen Projekten finanzierbar sein. Deshalb müssen sich die Fraktionen auch bei diesem Projekt zusammenraufen“, spricht Öhelnschläger ein aktuelles Thema an. Erneut fand das große Sportprojekt in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung vor den Kommunalwahlen keine Mehrheit, da die Kosten aus dem Ruder zu laufen scheinen.

Es gebe kleinere und größere ungelöste Zukunftsaufgaben, wie zum Beispiel die Verringerung der Lärmbelastung durch den Verkehr auf der B 44, die Naherholung am Omlor-Kiessee und am Rhein oder die Anbindung der Haushalte an das Glasfasernetz. „Jedes Problem unserer Bürger oder Vereine ist es wert, sich über dessen Beseitigung Gedanken zu machen und Lösungen zu suchen. Das habe ich in der Vergangenheit getan, und das würde ich gerne fortsetzen“, sieht Öhlenschläger hier seine Motivation, erneut zu kandidieren. Sollte er vom Wähler bestätigt werden, wäre es seine neunte Wahlperiode im Kommunalparlament in Groß-Rohrheim sowie die vierte im Kreistag.

„Groß-Rohrheim liegt uns am Herzen. Deshalb gehen wir mit offenen Augen durch unser Dorf.“ Mit dieser Kernaussage haben die Bürger für Groß-Rohrheim ihr Programm für die Kommunalwahl überschrieben. „Viele Bürger sagen uns, dass sie lieber direkt zu uns kommen, als sich woanders zu melden. Wir würden uns kümmern und man bekomme auch eine Rückmeldung“, erklärt der Spitzenkandidat gegenüber dieser Redaktion.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda der „Bürger für Groß-Rohrheim“ ist die seit mehr als einem Jahrzehnt von den Bürgern geforderte Ortsmitte, die gestaltet werden müsste. Dabei sollen barrierefreie Räume für die Begegnung von Bürgern und Vereinen entstehen. Außerdem wollen die Freien Wähler eine Gemeindebücherei und eine Krabbelgruppe realisieren. Weitere Unterpunkte sind die bessere Pflege und Gestaltung des Friedhofes, die Schaffung eines Naherholungsgebietes mit Bademöglichkeit, das Schließen von Baulücken im Ortskern und mehr Unterstützung für Einzelhandel und Nahversorger.

Generell müsse es mehr Angebote, beispielsweise Veranstaltungen und Weiterbildungskurse, für Senioren geben. Dazu gehört für die Freien Wähler auch die Schaffung von seniorengerechtem betreutem Wohnen. „Auf keinen Fall sollen dafür die letzten Bauplätze geopfert werde. Es sind genügend Alternativstandorte vorhanden“, erklärt Öhlenschläger abschließend.