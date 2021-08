Die Kerb fällt diesmal auf einen Samstag

Groß-Rohrheim. Die Groß-Rohrheimer Kerb findet statt. Der Kerweverein Rara stand wegen der Corona-Pandemie vor einem schwierigen, aber nicht unlösbarem Problem. Offiziell sagte Gemeinde die Kerwe mit großer Feier in der Bürgerhalle zwar ab. Doch Kerweborsch und Rara haben sich ihre Gedanken gemacht, wie man dennoch – in abgespeckter Form – feiern kann. Und schließlich fand sich der Kompromiss, Groß-Rohrheims fünfte Jahreszeit im kleinen Rahmen stattfinden zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben geschaut, was möglich ist. Daher findet der Kerwesamstag ausnahmsweise an der Grillhütte statt“, teilt Rara-Vorsitzender Sascha Drexler mit. Ausrichter sei ausschließlich der Kerweverein. Gefeiert wird am Samstag, 21. August, rund um die Grillhütte in der verlängerten Speyerstraße. Los geht es, wie früher auch, um 14 Uhr. Dann stellen die Borsch den Kerwebaum auf. Den traditionellen Fassbieranstich nimmt dann Sascha Drexler in Angriff. Kerwevadder Niklas Fries trägt Punkt 16 Uhr die Kerweredd vor. Danach ist ab 17 Uhr ein Live-Auftritt der Ried Pipers geplant, um 19 Uhr erfolgen Einmarsch und Vorstellung der Kerweborsch. Etwa ab 19.30 Uhr beginnt dann die Livemusik mit der Band Sounds. Gegen 20.30 Uhr ist die Tanzeinlage der Kerweborsch geplant. Die traditionelle Showtime wird es erst wieder im kommenden Jahr geben. Veranstaltungsende ist Mitternacht.

Immer ein großes Spektakel: Der Kerwebaum wird aufgestellt. © mibu

Damit das Ganze in Corona-Zeiten stattfinden kann, müssen bestimmte Regeln beachtet werden: Zutritt zur Veranstaltung haben nur Geimpfte, Genesene oder getestete Personen. Dabei gelten nur Tests, die in einem offiziellen Testcenter vorgenommen werden und nicht älter als 24 Stunden sind.

Bereits am ersten Verkaufstag, 2. August, gab es Vorbestellungen für 80 Prozent der Eintrittskarten. Einige wenige Restkarten gibt es bei Sascha Drexler, Mozartstraße 17, Telefon 0176/66 80 86 47. Für das leibliche Wohl sorgt am Samstagabend der Schützenverein mit Brat- und Currywurst, für die kleinen Besucher wird eine große Hüpfburg aufgebaut.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntagmorgen gehen die Kerweborsch wie gewohnt um 9.45 Uhr gemeinsam zum Gottesdienst in die evangelische Kirche. Danach ist „Kerwesonntag Dehoam“ angesagt. Auch der Kerwemontag-Frühschoppen findet zuhause statt. Um 16 Uhr gibt es die Auflösung des diesjährigen Schätzspiels live auf Instagram, eine Stunde später wird die Kerb beerdigt. „Die Nachkerb fällt dieses Jahr leider noch einmal aus“, erklärt Drexler abschließend.

Übrigens beinhaltet das – bereits verteilte – Kerweblädsche auch wieder reichlich Geschichten zum Schmunzeln. Dabei geht es unter anderem um die Pandemie, die neue Tankstelle, die Kommunalwahl und den S-Bahn-Anschluss.

Außerdem erfährt der Leser, dass sich in der Groß-Rohrheimer Lokalpolitik aktuell zahlreiche Ex-Kerweväter tummeln. Mit Ausnahme der CDU sind diese bei allen Fraktionen beziehungsweise Vereinen vertreten. mibu