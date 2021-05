„Die Groß-Rohrheimer haben eine moderne Halle verdient“

Groß-Rohrheim. „Niemals geht man so ganz“ könnte das Motto lauten, wenn Hans-Peter Erlemann am 11. Juni sein Amt als Abteilungsleiter Handball beim TV Groß-Rohrheim zur Verfügung stellt. Er hat in seinem Verein, dem er seit dem zwölften Lebensjahr angehört, schon zugesagt, weiter mitzuwirken. „Aber eben nicht mehr in vorderster Reihe“, wie er betont. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen, aber auf alle Fälle ist die Abteilung gut aufgestellt, wie Erlemann im Interview bestätigt.

Herr Erlemann, was hat Sie bewogen, nicht mehr als Abteilungsleiter zu kandidieren?

Blick in die 46 Jahre alte Groß-Rohrheimer Bürgerhalle. Die Handballer dürfen hier nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung des Verbands spielen. Modernen Ansprüchen genügt die Sport- und Kulturstätte nicht mehr. © Nix

Hans-Peter Erlemann: Ich bin beruflich doch sehr eingespannt und dann denke ich, dass es nach sechs Jahren auch mal gut ist, wenn jemand anderes mit anderen Ideen und Stärken das Amt übernimmt.“

Wie sieht Ihre Bilanz aus? Sind Sie selbst zufrieden?

Erlemann: Zufrieden? Das kann man so einfach nicht sagen. Auf alle Fälle habe ich gemeinsam mit meinem großartigen Abteilungsteam und vielen Helfern sicherlich einiges angestoßen und vieles bewegt. Aber es gibt auch Projekte und Anliegen, die nicht so liefen, wie ich mir das vorgestellt habe.

Das hört sich nach der beachtlichen Bilanz von zwei Aufstiegen der ersten Männermannschaft von der A-Liga bis in die Landesliga aber sehr selbstkritisch an.

Erlemann: Natürlich waren die Meisterschaften mit der ersten Mannschaft herausragend! Unser Hauptaugenmerk ist aber immer auf die Jugendarbeit gerichtet. Da liegt die eigentliche Qualität eines kleinen Vereins wie dem TVG. Hier wird die Basis gelegt für ein emotionales Highlight wie: Aufstieg eines Dorfvereins in die Landesliga. Wir sind stolz auf alle, die sich bei uns für die Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Gar nichts bewegen konnte ich hingegen bei der Gewinnung neuer Schiedsrichter. Das hat zur Folge, dass wir das vom Verband vorgegebene Soll nicht erfüllen, hohe Geldstrafen zahlen müssen und die Landesliga-Mannschaft Punkte abgezogen bekommt. Das tut mir wirklich leid für den TVG. Ein anderes Thema, das der Handball-Abteilungsleiter des TVG aber nur bedingt beeinflussen kann, ist die Bürgerhalle.

Schätzen Sie etwa die von den Gegnern wegen der Enge gefürchtete altehrwürdige Heimspielstätte – immerhin 46 Jahre alt – nicht mehr?

Erlemann: Natürlich hat die Bürgerhalle ihren Reiz, aber man darf nicht vergessen, dass wir hier nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Verbands spielen dürfen und die Zuschauer am Rand stehen müssen. Und die Ausnahmegenehmigung kann der Verband jederzeit zurücknehmen. Das wär´s dann mit dem ambitionierten Handball in Groß-Rohrheim. Und derzeit sind wir auch nicht in der Lage, beispielsweise den weiblichen Jugendbereich zu forcieren, weil wir schlicht und einfach keine Trainingszeiten haben.

Das heißt, die Handballer brauchen eine neue Halle?

Erlemann: Nicht nur wir Handballer. Groß-Rohrheim hat eine sehr rege Bevölkerung, die in vielen Bereichen aktiv ist. Hier würde eine moderne Halle mit einer seitlichen Tribüne sicherlich hervorragend angenommen werden. Damit könnten auch andere Sportarten beispielsweise Volleyball oder auch ein verstärktes Angebot an Seniorensport eine Heimat bekommen.

Sie plädieren für einen Neubau anstelle der Bürgerhalle oder als Alternative?

Erlemann: Wenn man sich die Hallenbelegung anschaut, dann bräuchte man eindeutig eine zweite Halle, die dann vielleicht auch mit Fitnessraum und mehr Lagermöglichkeiten ausgestattet wäre. Die Bürgerhalle müsste aber weiterhin genutzt werden.

Für ein solches Vorhaben muss man dicke Bretter bohren.

Erlemann: Dessen bin ich mir bewusst. Es braucht einen Konsens in der Bevölkerung und in der Politik. Aber noch einmal: Eine neue Halle würde Groß-Rohrheim sehr gut zu Gesicht stehen.

Anderes Thema: Wie ist die Handball-Abteilung bisher durch die Pandemie gekommen?

Erlemann: Gesundheitlich – das ist das Wichtigste – hatten wir zwar vier Infektionsfälle im Herbst vergangenen Jahres innerhalb der ersten Mannschaft, aber ansonsten blieben wir weitestgehend verschont.

Und wie sieht es wirtschaftlich und sportlich derzeit beim TVG aus?

Erlemann: So, wie ich es aktuell überblicke, ist die Mitgliederzahl nahezu konstant geblieben. Wirtschaftlich haben wir natürlich Einbußen, aber das hat uns nicht zu sehr belastet, da bei uns kein Spieler Geld erhält. Damit sind wir in der Landesliga die große Ausnahme. Das so etwas in der heutigen Zeit noch möglich ist, das macht uns in der Tat stolz auf jeden unserer Landesliga-Spieler. Etwas anderes ist in den letzten Monaten aber besonders aufgefallen, weil es fehlte: Die Bedeutung der Sportvereine für Kinder und Jugendliche, für das gesamte soziale Zusammenleben in der Gesellschaft. Wie wichtig Vereine sind, mit der Vermittlung von Werten wie Gemeinschaft, Zuverlässigkeit, Teamgeist, aber auch dem Leistungswillen. Und einfach auch nur als Ventil, um sich einmal abzureagieren. Ich denke, nicht wenige Eltern wären in den letzten Monaten froh gewesen, wenn ihre Kinder ins Training hätten gehen können und dann ausgepowert und ausgeglichen wieder nach Hause gekommen wären. me