Zwei Jahre mussten die Fans warten – schuld war die Pandemie. Doch nun hieß es wieder „Rock am Grill“ in Groß-Rohrheim. Und es waren nicht nur drei Bands mit dabei, sondern es kamen auch jede Menge Zuschauer an die Groß-Rohrheimer Grillhütte. Begrüßt wurden die Gäste von Eberhard Petri von der veranstaltenden Musikkiste.

Petri bedauerte es allerdings, die Gäste gleich mit einer

...