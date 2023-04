Derbyheld Alaa Alhamo

Groß-Rohrheim. „Derbysieger, Derbysieger!“, stimmten die Spieler des FC Alemannia Groß-Rohrheim am Sonntag auf dem heimischen Sportplatz an. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie gerade das Kreisoberliga-Derby gegen den FV Biblis mit 2:1 (1:1) gewonnen und damit das knappe Ergebnis aus dem Hinspiel wiederholt. „Mit dem Ergebnis kann man natürlich zufrieden sein, das war nach den zwei Niederlagen zuletzt ein wichtiger Sieg für uns. Wenn man sich das gesamte Spiel betrachtet, wäre ein 1:1 aber wohl nicht ungerecht gewesen und beide Seiten hätten damit leben können“, wusste Alemannia-Coach Georg Eckhardt, dass die Groß-Rohrheimer nicht unbedingt ihren besten Heimauftritt hingelegt hatten.

Zumindest mit einem Remis hätte man sich auch auf Bibliser Seite anfreunden können, schließlich zählt im Kampf um den Ligaverbleib für den Aufsteiger jeder Punkt. „Für uns war dieses Spiel ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Wir betreiben viel Aufwand, machen aber zu wenig aus unseren Chancen und stehen wieder einmal mit leeren Händen da, weil der Gegner eine Chance dann doch kaltblütiger nutzt als wir“, bedauerte FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer. Die einzig gute Nachricht für die Gurkenstädter sollte am Sonntag sein, dass auch die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf nichts Zählbares verbuchen konnten, womit der FVB trotz der Derbyniederlage weiterhin auf dem ersten Nichtabstiegsplatz bleibt.

Per Handelfmeter zum Ausgleich

Bei zunächst strahlendem Sonnenschein erwischten die Hausherren vor 200 Zuschauern den besseren Start. Nachdem Alaa Alhamo eine Minute zuvor noch seine Flanke missglückt war, machte es der FCA-Spieler nun viel besser: Diesmal landete seine Flanke präzise bei Alemannia-Torjäger Marcel Eckhardt, der schulbuchmäßig zum 1:0 (6.) für die Hausherren einköpfte. Nur eine Minute später profitierte Filipe Leao Ferreira von einem Ballverlust durch FVB-Torwart Felix Heiligenthal, doch der Bibliser Torwart machte seinen Fehler wieder gut und verhinderte das mögliche 2:0 (7.). „In den ersten fünfzehn bis zwanzig Minuten spielen wir richtig gut, versäumen es aber, das zweite Tor zu machen“, bemängelte FCA-Coach Georg Eckhardt, der in der 10. Minute mitansehen musste, wie ein im Strafraum liegender Groß-Rohrheimer Spieler den Ball mit der Hand berührte und Schiedsrichter Uwe Hildenbeutel (TSG Steinbach) auf den Elfmeterpunkt zeigte. FVB-Stürmer André Bandieramonte ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und überwand FCA-Torwart Konstantin Larkowitsch zum 1:1.

Der frühe Ausgleichstreffer tat den nicht eben erfolgsverwöhnten Gästen sichtlich gut und nach einem Zuspiel von Denny Oßwald zwang Bandieramonte Larkowitsch zu einer Glanzparade (18.). Auch Wolfgang Greiss hatte bei den Gästen Pech, als sein Schuss über das FCA-Tor ging (30.). „Solche Chancen müssen wir halt auch mal reinmachen“, bemängelte Schnitzer, der dies auch noch am eigenen Leib erfahren sollte.

Indes hielt FCA-Torwart Konstantin Larkowitsch einen Kopfball von André Bandieramonte (43.). Aber auch FVB-Keeper Felix Heiligenthal durfte sich auszeichnen, als er mit einer tollen Parade gegen Alhamo das 2:1 (45.) für die Alemannia verhinderte.

In den zweiten 45 Minuten blieben Tormöglichkeiten ein eher seltenes Gut. In der 57. Minute jubelten die Gäste nur kurz, denn das Tor von Dennis de Sousa Barba wurde vom Unparteiischen nicht gegeben. So war es letztlich ein schöner Torabschluss von Alaa Alhamo, der auf der anderen Seite zum 2:1 (81.) für den FCA traf.

Der FVB hatte in der Folge noch zwei dicke Ausgleichsmöglichkeiten, doch der Schuss von Bandieramonte ging knapp neben das Tor (85.) und der von Torsten Schnitzer knapp über das FCA-Gehäuse (90.), wobei der mit Gelb verwarnte FVB-Spieletrainer in der Nachspielzeit noch eine Zehn-Minuten-Strafe erhielt.