Der Hoffnung auf der Spur

Groß-Rohrheim. Am Freitag, 4. März, feiern Menschen in über 150 Ländern den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen von ihrem Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Mit den Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache. Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 christlichen Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland.

In Groß-Rohrheim wird der Weltgebetstag am 4. März um 18 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Theresia gefeiert. Pandemiebedingt muss auf das sonst übliche gemütliche Beisammensein danach verzichtet werden. In der katholischen Kirche gilt die 3G-Regel. Verpflichtend ist auch das Tragen einer FFP2- Maske. red

