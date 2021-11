Christbäume in Groß-Rohrheim selbst schlagen

Groß-Rohrheim. Ob Groß-Rohrheim eine Mängelmelder-App im Internet bekommt, wollte die SPD bei der Sitzung der Gemeindevertretung von der Verwaltung wissen. Dabei könnten Bürger ganz unkompliziert etwas melden. Tatsächlich soll die Handy-App in den kommenden Tagen freigeschaltet werden, erklärte Bürgermeister Rainer Bersch.

Diskussionen gab es beim Waldwirtschaftsplan 2022, der mit einem Minus von rund 23 000 Euro abschließt. Darüber hatte Rolf Schepp vom Forstamt Lampertheim bereits im Fachausschuss informiert (wir berichteten) . „Wir von der BfGR stellen zu diesem Plan einen Zusatzantrag“, kündigte Walter Öhlenschläger (BfGR) an. Seine Fraktion wünscht sich eine Weihnachtsbaum-Schonung im Wald. Dort könnten sich die Bürger dann in ein paar Jahren ihren Baum zum Fest selbst schlagen. Dafür sollen 10 000 Euro in den neuen Haushalt eingestellt werden.

Kritik von CDU und LiGR

Der Vorschlag fand zwar keine einhellige Zustimmung, am Ende jedoch eine mehrheitliche. Während die SPD nichts einzuwenden hatte, äußerten CDU sowie LiGR Kritik. Auch Bürgermeister Bersch kam in Rage: „Das werde ich nicht zulassen. Vor allem bei einem vermutlichen Minus von über 500 000 Euro im neuen Haushalt.“ Es sei eigentlich im Prinzip eine gute Idee, war von der CDU zu vernehmen: Nur welche Bäume werden angepflanzt (Thema Wasser)? Und wie ist es mit der Rentabilität? „Wir denken an Nordmann-Tannen, aber das wird Hessen Forst genau wissen. Ich verstehe nicht, warum es hier Widerstand gibt. In Gernsheim macht man das doch auch“, erwiderte Walter Öhlenschläger. Für die Einrichtung einer solchen Schonung gab es zwölf Jastimmen. Nur LiGR und CDU waren mit fünf Stimmen dagegen.

Kritisch sehen die Bürger für Groß-Rohrheim auch die Forstbetriebsplanung im Rohrheimer Wald für die nächsten zehn Jahre. Fraktionschef Öhlenschläger meinte, es sei wohl vor zehn Jahren eine Fehlentscheidung gewesen, Eichen und Buchen zu pflanzen. Hauptursache neben zu trockenen Sommern für die katastrophale Lage des Rohrheimer Waldes ist seiner Meinung nach die jahrelange Grundwasserentnahme. 37 Prozent aller Bäume seien bereits abgestorben, weil deren Wurzeln nicht mehr das (Grund-)Wasser erreichten. Wenn man der Forstbetriebsplanung jetzt zustimmt, „dann bedeutet das ein so weiter wie bisher.“

Daher will die BfGR wissen, welche Alternativen es noch gibt und wie es mit einer Beteiligung derjenigen, die Mitverantwortung am Zustand des Waldes tragen, ist? Ohne es auszusprechen war jedem klar, dass hier ein örtlicher Wasserversorger gemeint ist. Die BfGR möchte das Thema daher zurück in den Fach-Ausschuss verweisen und stellte einen Antrag zur Geschäftsordnung. „Herr Schepp hat alle Fragen beantwortet. Das macht keinen Sinn“, gab Kurt Kautzmann (CDU) für seine Fraktion zur Antwort. Dennoch gab es mit zehn Stimmen mehr Befürworter für den BfGR-Antrag. Lediglich CDU und LiGR votierten dagegen (bei zwei Enthaltungen).