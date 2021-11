Borger-Sieben erkämpft Remis

Groß-Rohrheim. Tim Borger musste nicht lange überlegen: „Nach diesem Spielverlauf war das eindeutig ein Punktgewinn“, meinte der Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim nach dem 23:23 (10:14)-Remis gegen die HSG Langen. „Aber klar ist auch: Aus diesem Spiel können wir Kraft für die nächsten Aufgaben schöpfen.“

Nahezu die gesamte Spielzeit lagen die Groß-Rohrheim zurück. Nur bis zum 9:9 (18.) waren sie dran, danach kassierten sie drei Treffer zum 9:12 und als der Aufsteiger im zweiten Abschnitt mehrfach mit vier Toren führte, bahnte sich eine Niederlage zum Saisonstart an. „Wir haben uns aber nie aufgegeben. Die Jungs haben eine tolle Moral gezeigt, auch wenn es zwischenzeitlich nicht gut gelaufen ist“, fand Borger.

Ständig in Rückstand

Nach dem 17:19 (48.) geriet der TVG wieder mit 17:21 (52.) ins Hintertreffen, beim 19:23 waren nur noch fünf Minuten zu spielen. Alexander Anthes konterte direkt mit dem 20:23 (55.). Borger nahm eine Auszeit und schwor seine Mannschaft noch einmal ein: „Ich habe gesagt, wenn wir jetzt noch einen Treffer nachlegen, auf zwei rankommen, dann wird Langen noch einmal ins Schwimmen kommen“, berichtete der TVG-Coach von der letzten Auszeit. Und tatsächlich: der junge Louis Erlemann traf zum 21:23 und als Niklas Fries sich mit einer seiner druckvollen Einzelaktionen aus dem Rückraum durchgesetzt hatte, hieß es nur noch 22:23 und noch waren fast drei Minuten auf der Uhr.

Eigentlich hätte jetzt die Bürgerhalle gebebt, die Zuschauer die altehrwürdige, enge Spielstätte zu einem Tollhaus gemacht und ihr Team angetrieben. Doch corona-konform waren nur 50 Fans dabei, aber auch die sorgten nun für Stimmung. 70 Sekunden vor dem Ende war es dann wieder Niklas Fries, der per Strafwurf den 23:23-Ausgleich herstellte. Danach stemmte sich Groß-Rohrheim mit aller Kraft gegen den letzten Angriff Langens und schaffte es, die Gäste nicht mehr in aussichtsreiche Position kommen zu lassen. Nach der Schlusssirene lagen sich die erschöpften TVG-Spieler in den Armen und jubelten über einen zwischenzeitlich kaum mehr für möglich gehaltenen Punkt.

„Wir haben uns für die viele, harte Arbeit in der Vorbereitung heute ein Stück weit belohnt. Wenn man immer einem Rückstand hinterherläuft, kostet das Kraft. Dennoch konnten wir zum Ende hin noch einmal zulegen“, freute sich Borger. Er wusste das Spiel freilich auch einzuschätzen: „Das war sicherlich nicht überragend und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass weder wir noch Langen am Ende irgendwo oben in der Tabelle stehen werden. Aber diesen einen Punkt haben wir uns verdient.“

Aus der starken Mannschaftsleistung stach Jan Fries mit einer ganz starken Deckungsarbeit heraus: „Er hat die Aufgaben, die er bekam, klasse erledigt“, so Borger. Aber auch Till Haas hat gut Regie geführt, Niklas Fries im Rückraum mit seiner Dynamik Akzente gesetzt und wichtige Tore gemacht. „Unterm Strich war es eine tolle Teamleistung. Jeder hatte seinen Anteil, genauso, wie jeder auch seine Fehler gemacht hat. Aber wir sind eindeutig auf dem richtigen Weg“, bilanzierte der Trainer.

TVG-Tore: Niklas Fries (8/3), Sebastian Haas (4), Till Haas (3), Anthes, Jan Fries (je 2), Schmid, Kautzmann, Heß, Erlemann (je 1). me