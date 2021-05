Blumen zu Muttertag

Groß-Rohrheim. Der Muttertag steht beim Bauernmarkt in Groß-Rohrheim am Freitag, 7. Mai, ab 14 Uhr, im Mittelpunkt. Neu dabei ist ein Stand mit frischen Eiern aus dem mobilen Hühnerstall in Nordheim. Dort gibt’s Eier in verschiedenen Größen, auch gefärbt, sowie Nudeln. Beim Obst- und Gemüsestand gibt es für alle Mütter einen kleinen Blumengruß zum Einkauf. Passend zur Jahreszeit sind Salate, Kräuter, neue Kartoffeln und deutscher Spargel sowie kleine Gemüse- und Tomatenpflänzchen im Angebot. Das Weingut Vollmer bringt Flaschenweine mit, der Ausschank ist nicht möglich.

Die Kuchentheke bestücken die Helferinnen vom BiNoWa. Zudem sind der Tee- und Gewürzhändler aus Büttelborn sowie ein kleiner Stand mit Honig vor Ort. Der Büttenhof ist diese Woche im Urlaub. Wer noch einen Termin an der Kuchentheke besetzen möchte, kann sich bei Christa Rupp unter 06245/57 26 melden. red